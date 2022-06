Napísala knihu o tom, ako zabiť manžela, potom ho skutočne zastrelila. Súd jej vymeral doživotie

Nancy Crampton Brophy napísala knihu s názvom How To Kill Your Husband, teda v preklade Ako zabiť svojho manžela. Aby sa dostala k peniazom, skutočne svojho manžela zavraždila. Súd rozhodol, že si zaslúži doživotný trest.

Vraj bola oddanou manželkou

Nancy Crampton Brophy bola uznaná vinnou z vykonania vraždy druhého stupňa. Ako píše The Guardian, svojho manžela Dana mala spisovateľka zastreliť pred štyrmi rokmi na jeho pracovisku v Oregone. Podľa portálu CNN mohla vďaka manželovej smrti získať viac ako milión dolárov. Spisovateľka sa totiž touto kariéru nedokázala uživiť a ani jej manželovi práca v kulinárskom inštitúte príliš nevynášala. Nancy však túžila po inom životnom štýle, než aký si v tom čase mohla dopriať.

Spisovateľka pravdepodobne vedela, že v kulinárskom inštitúte, kde Dan pracoval, nie sú žiadne kamery. Zrejme ale nerátala s tým, že jej auto neďaleko inštitútu zachytia dopravné kamery. To sa v blízkosti budovy nachádzalo práve v čase, keď došlo k streľbe. Vyšetrovateľom sa zároveň podarilo zistiť, že Nancy si pred časom kúpila zbraň, o ktorej verila, že je nevystopovateľná.

Súd jej vymeral doživotie

Spisovateľka napriek dôkazom svedčiacim proti nej po celý čas tvrdila, že bola Danovi oddanou manželkou a s jeho vraždou nemá nič spoločné. Zbrane si údajne zadovážila len kvôli výskumu, ktorý jej mal pomôcť pri písaní ďalšej knihy. Samozrejme, žene nepomohlo pred súdom ani to, že napísala knižku o tom, ako zabiť svojho manžela.

Aj keď napokon knihu súd nevyužil ako dôkaz, ostatné dôkazy stačili na to, aby Nancy uznal vinnou. Žena bola podľa portálu LAD Bible odsúdená na doživotie. Po 25 rokoch sa však môže pokúsiť požiadať o podmienečné prepustenie. V súčasnosti má už ale spisovateľka 71 rokov, je teda otázne, či tú príležitosť stihne využiť.