Namiesto hotelov v Hanoji by mali investovať tu: Študent vysvetľuje, prečo odmietol podať prezidentovi ruku

Na odovzdávaní ocenení dnes prezident Peter Pellegrini zažil nepríjemný moment. Študenti aj pedagógovia si v Prezidentskom paláci prevzali ocenenie za úspech z rúk ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD). Simon Omaník však prezidentovi ruku podať odmietol. Vysvetlil, prečo sa tak rozhodol.

V rozhovore pre Denník N sa Simon Omaník vyjadril, že s prezidentom má osobný a politický problém. Myslí si, že do paláca sa dostal podvodom a klamstvom na ľuďoch. Nepáčil sa mu tiež útok na Ivana Korčoka, ktorý taktiež kandidoval v prezidentských voľbách. Korčoka mal Pellegrini obviniť z toho, že pošle ľudí do vojny na Ukrajine, čo je podľa Omaníka útok na najnižšie ľudské pudy strachu. Nepovažuje za správne podať si s takým človekom ruku.

Dodáva, že necíti dostatočnú podporu, čo sa týka školstva a predmetových olympiád. Vysvetlil, že kým českí oponenti dostali obálky plné forintov, slovenskí študenti takúto podporu nedostali. Namiesto hotelov v Hanoji by sa peniaze podľa Omaníkových slov mali investovať tu, pretože ako olympionik a akademik sa cíti zanedbaný.

Podľa Druckera nám chýba vzájomný rešpekt

K situácii sa vyjadril aj minister Tomáš Drucker. „Veľmi ma ľudsky mrzí situácia, ktorá nastala dnes v Prezidentskom paláci pri oceňovaní študentov, ktorí uspeli na medzinárodných predmetových olympiádach. Som presvedčený, že každý štát musí oceňovať a oslavovať výnimočné talenty a výsledky mladých ľudí. Na úspechoch mladej generácie stojí a padá budúcnosť celej krajiny,“ napísal na sociálnej sieti.

Myslí si, že nám chýba vzájomný rešpekt. „Som presvedčený, že bez ohľadu na to, ako sa cítime, čo si myslíme, bez ohľadu na to, ako veľmi navzájom nesúhlasíme, mali by sme byť schopní aspoň podať si ruku a prejaviť vzájomný rešpekt, osobitne k hlave štátu – najvyššiemu a priamo občanmi zvolenému predstaviteľovi Slovenska. Aj to je vyspelosť národa a spoločnosti,“ vysvetľuje.