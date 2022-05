Najväčšia chyba, ktorú Amber urobila? Deppov tím sa radoval, keď spomenula Kate Moss, takto môže zamiešať karty

Už dnes by mala byť predvolaná k súdu, ktorý sleduje celý svet, americká topmodelka a bývalá priateľka Johnnyho Deppa, Kate Moss. Potvrdenú informáciu priniesol Decider. Čo to vlastne znamená a prečo môže ísť o jednu z najväčších chýb, ktorú Amber pred súdom urobila?

Jedným z kľúčových momentov pri výpovedi Amber Heard bolo, keď z jej úst vyšla údajné fáma, podľa ktorej mal Johnny Depp zhodiť Kate Moss zo schodov. Z tohto dňa ešte stále prebiehajúceho súdneho procesu sa na internete stala virálnou reakcia Deppovho právnika, ktorý neskrýval svoju radosť.

2/ By the laughing reactions and fist pump from Johnny Depp and his lawyer, Amber Heard just lied again and they have proof of it possibly Kate Moss‘ own words he was never violent towards her. https://t.co/JZwXOJbbM7 #amberheardisapsychopath

— 🌻political theater, with a flair for the dramatic (@ItsMeKaidinn) May 7, 2022