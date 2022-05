Najzáhadnejší prípad týrania: 6 rokov čelila desivým hovorom a útokom, neverili jej. Našli ju mŕtvu s čiernou hlavou

Predstavte si, že vám jedného dňa niekto zavolá a zo slúchadla telefónu sa ozve iba šeptanie vášho mena. Je to desivé, však? A čo keby sa tieto hovory začali opakovať na pravidelnej báze a dotyčný by poznal konkrétne detaily toho, čo práve robíte alebo kde sa nachádzate? Nech to znie akokoľvek strašidelne, toto bol iba začiatok príbehu Cindy James, ktorý skončil mimoriadne tragicky. A dodnes prináša viac otázok, než odpovedí a logických vysvetlení.

Cindy James, celým menom Cynthia Elizabeth Hack, sa narodila 12. júna 1944 v provincii Britská Kolumbia v Kanade, píše web All That’s Interesting. Vyrastala v usporiadanej rodine s milujúcimi rodičmi a ďalšími piatimi súrodencami.

Dostalo sa jej dobrého vzdelania. Po strednej škole nastúpila na vysokú, kde študovala ošetrovateľstvo, až napokon úspešne odpromovala v roku 1966. Už o niekoľko mesiacov neskôr ju čakala svadba s podstatne starším mužom menom Roy Makepeace. Spojilo ich to, že on pracoval ako lekár a Cindy neprekážal ani takmer 20-ročný vekový rozdiel, ktorý medzi nimi bol.

Napriek tomu, že ich manželstvo trvalo celé roky, predsa nevydržalo navždy, až napokon skončilo. Cindy medzitým pracovala v liečebnom centre pre deti s problémovým správaním. Jej život vyzeral zdanlivo úplne normálne, to sa ale krátko od odlúčenia sa po 16 rokoch od Roya zmenilo.

Unsolved Mysteries uvádza, že o štyri mesiace na to sa objavil prvý záhadný telefonát. Cindy počula v telefóne zvláštne šepkanie svojho mena. Možno si myslela, že ide iba o zlý žart, keď sa ale volania opakovali stále častejšie, začala mať strach.

All That’s Interesting dokonca spomína ešte desivejší incident, pri ktorom Cindy zatiahla žalúzie a v tom zazvonil telefón, z ktorého sa ozval hlas, ktorý jej oznámil, že to nemá zmysel, pretože daná osoba vie, že sa práve nachádza v obývačke.

Unsolved cituje slová jej mamy, podľa ktorej hlas v telefóne Cindy nepoznala. „Povedala mi, že to bol iba hlas. Niekedy sa zmenil na šepkanie a inokedy to nebolo nič, iba ticho,“ povedala. Cindy žila sama, s Royom totiž za tie roky nemali deti, a tak zostala v dome „uväznená“ iba so strašidelnými telefonátmi. Tie sa ale čoskoro premenili na reálne vyhrážky a fyzické útoky.

Keď v januári v roku 1983 prišla ku Cindy na návštevu kamarátka Agnes Woodcock, čakalo ju nepríjemné prekvapenie. Klopala na dvere, no nikto neotváral. Skúsila obísť dom a pozrieť sa, či sa Cindy nenachádza v niektorej z miestností. Namiesto toho ale našla kamarátku ležať v garáži s nylonovou pančuchou obviazanou okolo krku.

Opis tohto incidentu sa podľa rôznych zdrojov líši. V jednom prípade mala Cindy vypovedať, že jej niekto zaklopal na zadné dvere domu, následne ju sotil do garáže, kde napokon došlo k útoku. Ďalší zas hovorí o tom, ako vyšla do garáže po krabicu a v tom ju niekto zozadu napadol.

Dôveryhodnosť Cindy v očiach vyšetrovateľov pošpinil aj incident s detektorom lží, cez ktorý neprešla. Priznala totiž, že jedného z útočníkov poznala, ale odmietla povedať meno osoby, kvôli vyhrážkam a strachu o svoju rodinu.

Okrem telefonátov sa opakovalo hádzanie kameňov do jej okna a pribúdali aj výhražné listy. Ďalší z bizarných útokov sa odohral rok od prvého telefonátu. Cindy našla na strome visieť trojicu mŕtvych mačiek, ktoré pre ňu „doručili“ lístok s textom. Ten hovoril, že ďalšou na rade je ona. Už situáciu nedokázala zniesť a rozhodla sa najať súkromného detektíva, ktorým sa stal Ozzie Kaban.

Práve on ju našiel po ďalšom útoku. Cindy ležala v bezvedomí na podlahe, rovnako s čiernou nylonovou pančuchou omotanou okolo krku ako pri predošlom prípade. Za zabodnutým nožom v ruke stál ďalší výhražný odkaz, ktorý hovoril, že teraz musí zomrieť. Polícia v útoku videla niekoľko nezrovnalostí, napríklad chýbali známky vlámania. Napokon ale predvolala k výsluchu jej bývalého manžela, pretože sa Cindy zdôverila, že sa vo vzťahu správal násilne.

Zvláštne bolo, že na mieste sa nenašli žiadne odtlačky a líšili sa aj výpovede Cindy o jednotlivých útokoch a počte páchateľov, ktorých pri nich zahliadla. Po ďalšom útoku nechala polícia odpočúvať jej telefón a nasadila hliadku pred jej dom. Ubehli mesiace a nemali žiadnu stopu. Na druhej strane, políciu táto akcia stála milión dolárov.

Koncom roka 1985 sa Cindy zobudila v priekope vzdialenej viac ako 10 kilometrov od svojho domu. Na tele mala rovnaké bodné rany a zopakoval sa aj scenár s pančuchou. Nasledoval požiar v pivnici, pri ktorom si už polícia myslela, že ho založila sama Cindy.

WELL WHAT DID YOU THINK? We had 300 downloads/streams on Cindy James. Talk to us. What do you think happened after listening? pic.twitter.com/59KlPiAhy7

— 𝗪𝗘 𝗗𝗜𝗗𝗡’𝗧 𝗗𝗢 𝗜𝗧 𝗣𝗢𝗗𝗖𝗔𝗦𝗧 (@WeDidntDoIt) August 24, 2020