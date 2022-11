Najväčšia aktívna sopka na svete ožila: Mauna Loa chrlí po rokoch vulkanický popol a suť, vedci sú v pohotovosti

Havajská Mauna Loa, ktorá je najväčšou aktívnou sopkou na svete, začala prvý raz po takmer štyroch desaťročiach chrliť vulkanický popol a suť. V pondelok o tom informovali tamojšie úrady.

Erupcia vo vulkanickom kráteri na havajskom Veľkom ostrove sa začala v nedeľu neskoro v noci, uviedla Geologická služba Spojených štátov (USGS). Ako ďalej informovali v pondelok, toky lávy sú obmedzené v oblasti vrcholu a neohrozujú blízke komunity.

Ako dlho bude erupcia trvať a či by sa mohla láva dostať až do obývaných oblastí ostrova je podľa hovorkyne USGS Miel Corbett nemožné predpovedať.

BREAKING: World’s largest active volcano Mauna Loa has started to erupt in Hawaii for the first time since 1984 pic.twitter.com/BkVgGyehem

