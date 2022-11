Presádzala kvety, o niekoľko dní neskôr zomrela v nemocnici. Ženu zabila zákerná baktéria v zemine

V posledných rokoch si množstvo ľudí obľúbilo pestovanie izbových rastlín. Ani táto činnosť ale nie je úplne bez rizík. Dôkazom je žena, ktorá počas presádzania kvetín vdýchla nebezpečnú baktériu.

Baktéria sa nachádzala v zemine, prežije však aj v klimatizačných systémoch

Austrálski milovníci izbových rastlín dostali podľa portálu Mail Online varovanie, aby si počas presádzania kvetín nezabudli nasadiť rúško a rukavice. Žena zo Sydney totiž zomrela na následky legionárskej choroby po tom, čo prišla do styku s kontaminovanou zeminou. Baktériu, ktorá ochorenie spôsobuje, vdýchla počas manipulácie s ňou.

Žena sa čoskoro začala cítiť veľmi zle a bola prevezená do nemocnice, no lekári jej už nedokázali pomôcť. Odborníci upozorňujú, že pri manipulácii so zeminou by mal mať rukavice a rúško každý. Viac ohrození sú ale starší ľudia, fajčiari alebo ľudia s oslabeným imunitným systémom. Zabrániť vdýchnutiu nebezpečných baktérií pomôže aj to, ak zeminu pred manipuláciou s ňou najprv navlhčíte.

Príznaky sa objavia do 10 dní od nákazy

Po presádzaní rastlín si predtým, než sa najete alebo napijete, poriadne mydlom umyte ruky, a to aj v prípade, ak ste mali ochranné rukavice. Baktéria zapríčiňujúca legionárske ochorenie sa šíri veľmi rýchlo. Ochorenie sa prejavuje horúčkou, bolesťami hlavy, zimnicou, ťažkosťami s dýchaním, kašľom (aj vykašliavaním krvi) a bolesťami svalov. Objaviť sa môže aj nevoľnosť a zmätenosť.

Prvé príznaky sa zvyčajne prejavia do 10 dní po prvom kontakte s baktériou. Je dôležité, aby nakazený človek včas vyhľadal pomoc lekárov a začal užívať potrebné lieky. Ochorenie sa totiž môže vyvinúť do fatálneho zápalu pľúc. V ojedinelých prípadoch môže dôjsť aj k zlyhaniu obličiek a k septickému šoku.

Legionársku chorobu môže zapríčiniť aj bežne sa vyskytujúci kmeň baktérie, ktorý sa najčastejšie nachádza v chladiacich systémoch veľkých budov. V máji tohto roka sa v Sydney legionárskou chorobou nakazilo 5 ľudí vo veku od 40 do 70 rokov, pričom odborníci veria, že za to mohla práve baktéria nachádzajúca sa v klimatizačnom systéme.