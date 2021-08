Najväčší bioteroristický útok v USA spáchal kult hipíkov. Mali dokonca vlastné toxikologické laboratórium

Ak sa spomenie hippies, asi nikomu nenapadne ich spájanie s násilnými či dokonca teroristickými aktivitami. Avšak práve sekta založená na kulte hippie urobila najväčší biologický útok v USA v dejinách, pričom pôvodne sekta kázala hlavne o láske.

Zakladateľom a duchovným vodcom hnutia bol Rajneesh Chandra Mohan Jain, pre mnohých známejší skôr pod prezývkou Osho. Tento Ind podľa vlastných slov v roku 1953 dosiahol osvietenie. Ako profesor filozofie cestoval po celej Indii ako verejný rečník. Neskrýval kritiku tradičného náboženstva, no propagoval tiež otvorenú sexualitu a detabuizáciu sexu. Jeho odporúčaním podľa portálu Dingir bolo, že najlepšou cestou, ako sa zbaviť chúťok a túžob, je presýtiť sa nimi.

Koncom 70. rokov sa však Osho dostal do sporu s indickou vládou a s mnohými svojimi učeníkmi sa presťahoval do USA.

93 Rolls-Roycov

V štáte Oregon Osho založil medzinárodnú komunitu známu ako Radžníšpuram. Na ranči veľkom 250 km2 doslova vybudoval so svojimi následovníkmi mestečko. Nový “raj na Zemi” sa nachádzal pri malom meste Antelopem a jeho obyvatelia neboli z príchodu nového hippie kultu nadšení.

Oshove hnutie rýchlo naberalo na popularite, všetci nasledovníci, ktorí sa k nemu pripojili, museli kultu odovzdať všetok svoj majetok a prerušiť kontakty s každým z minulosti. Vodca kultu si tak žil v prepychu. Vlastnil napríklad až 93 áut značky Rolls-Royce.

Tým, ako sa k tomuto hnutiu pripájali ďalší a ďalší ľudia, vznikala potreba rozširovania miesta. Tu sa však narazilo na odpor miestnych obyvateľov, píše portál IFL Science. Tí s rozširovaním nesúhlasili a Osha a hlavných členov kultu poriadne nahnevali.

Pokusy o manipuláciu

Kult sa najprv snažil rozširovanie zabezpečiť zmanipulovaním občanov. Poskytli útočisko bezdomovcom v meste výmenou za to, že budú hlasovať za to, aby sa ranč mohol rozšíriť. Obyvatelia však na toto ovplyvňovanie reagovali zákonom, ktorý umožnil hlasovanie iba ľuďom s trvalým pobytom v meste. Po tom, ako tento plán zlyhal, sa členovia kultu nahnevali a z hlásania lásky prešli na na tvrdšie spôsoby presadzovania svojich názorov.

Toxikologické laboratórium

Oshov kult predvádzal aj chemické pokusy, vytváral aj drogy na omámenie. Ako pomstu obyvateľom sa rozhodli, že na nich spravia teroristický útok formou biologickej zbrane.

Jeden z prvých pokusov bolo pozabíjať bobrov, vysušiť ich a takýmto práškom kontaminovať miestnu vodu. Od toho napokon upustili a zamerali sa radšej na známu baktériu Salmonella typhimurium. Kontaminácia touto bežnou baktériou spôsobujúcou salmonelu je častá a podozrenie by tam nemuselo padnúť hneď na kult.

Členovia kultu touto baktériou kontaminovali jedlo v mnohých reštauráciách v meste, čím postupne otrávili miestnych obyvateľov. Počas prvej vlny ochorení boli na vine makaróny, zemiaky, fazule či hrach. Počas druhej to bol zase dresing z modrého syra.

Našťastie, nikto neprišiel o život, avšak až 700 ľudí v dôsledku tejto nákazy ochorelo. Vyšetrovanie trvalo dlhé roky, obvinení boli zamestnanci, následným vyšetrovaním sa prišlo až na kult. Podľa Centra pre prevenciu chorôv (CDC) išlo o najväčší biologický útok na obyvateľov USA v histórii. Obeťami sa stali osoby v postate každého veku, od malých detí až po 87-ročných obyvateľov mesta.

Musel utiecť

Samotný Osho svoju účasť na otrave popieral a obviňoval iných členov kultu, že za tým stáli. Pravdou je, že dôkazy voči nemu sa nikdy nenašli, no okamžite sa stal tŕňom v oku mnohých Američanov. Napokon bol obvinený z niekoľkých prečinov a pokúsil sa z USA ujsť. Už by sa mu to aj podarilo, no identifikovali ho na letisku a doslova pred odletom z USA ho vytiahli z lietadla. Bol odsúdený a dostal podmienku, pokutu a následne požiadal o deportáciu.

Snažil sa získať azyl vo viacerých krajinách, vyskúšal ich až 21, no všade ho odmietli. Napokon sa vrátil do Indie, odkiaľ rozpútal veľkú hystériu a kritiku USA, ktoré označil za monštrum.

V Indii začal chradnúť a jeho zdravotný stav sa postupne zhoršoval. V roku 1987 vyhlasoval, že ho určite otrávili tajní agenti z USA počas pobytu vo väzení. V roku 1990 umrel. Pravdepodobným dôvodom smrti bola neliečená cukrovka spojená s chronickým stresom.

Dodnes je Osho mnohými považovaný za veľkého človeka a duchovného vodcu a jeho citáty sú uvádzané ako veľké duševné posolstvá. Vytvoril viacero meditačných techník a napísal desiatky kníh z prevažne ezoterickou tematikou.