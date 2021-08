Bičovanie, verejné popravy aj amputácie končatín. Čo je zákon šaría a čo znamená pre ženy v Afganistane?

Vodcovia hnutia sa vyjadrili, že ženy budú mať svoje miesto v spoločnosti a budú jej aktívnymi členmi. Budú sa môcť vzdelávať a pracovať a nebudú sa musieť ukrývať a byť závislé na mužoch. Afganistanu chce Taliban vládnuť na základe zákonov Šaríe. Čo to však vlastne je, čo tieto zákony obnášajú a čo to znamená pre ženy žijúce v Afganistane?

Ľudia sa nedokážu zhodnúť na interpretácii

Pojem šaría označuje islamský právny systém. Sú to pravidlá ľudského správania, ktoré určil Boh a držať by sa ich mal každý, nielen moslimovia. Podľa portálu Bloomberg je zdrojom súboru prikázaní najmä Korán a zápisky zo života proroka Mohameda. Interpretáciou šaríe sa zaoberá veda, ktorej sa hovorí fikh, fascinuje politikov, ale aj právnikov.

Už stáročia sa však ľudia nedokážu zhodnúť v tom, čo vlastne zákony šaríe znamenajú, či už ide o trestanie kriminálnikov alebo rôzne rituály. Vzniklo preto niekoľko rôznych vetiev (škôl), pričom každá z nich si zákony vysvetľuje po svojom.

Na prvý pohľad to znie neškodne, každé náboženstvo má predsa súbor pravidiel a prikázaní – nezabiješ, nepokradneš. V mnohých aspektoch sú však zákony šaríe prekrútené a využívajú sa ako zámienka na trestanie správania, ktoré nám príde celkom bežné, ako napríklad prechádzka po ulici, počúvanie inej hudby ako náboženskej, hranie na hudobný nástroj či tanec. Aj ten najmenší prehrešok či najdrobnejšia odchýlka od zákona môže mať za následok trest, ktorý môže stáť človeka život.

Ako informuje portál BBC, vodcovia Talibanu ženám prisľúbili, že sa nemajú čoho obávať, že bude ich sloboda rešpektovaná v medziach šaríjskeho zákona. Že budú môcť aj naďalej pokračovať vo svojom vzdelávaní a budú si môcť udržať zamestnanie. Málokto však verí, že to tak naozaj bude a niet sa čo čudovať. Zákony šaríe boli najmä v období, kedy bol Taliban pri moci naposledy, interpretované extrémne prísne. Vrahovia, ale aj ženy, ktoré boli obvinené z toho, že podviedli svojho manžela, čelili verejnej poprave.

Verejné ukameňovanie, bičovanie či poprava obesením

Adekvátnym trestom za homosexualitu je podľa šaríjskych zákonov ukameňovanie, bičovanie na verejnosti či dokonca amputácia končatín, píše portál The Conversation. Análny sex sa trestá smrťou človeka. Ak však má byť trest vykonaný, musia byť podľa zákona prítomní štyria svedkovia, ktorí na vlastné oči videli genitálie vinníka. Hádam však nie je nutné zdôrazňovať, že takí svedkovia v skutočnosti neraz nič nevideli a ich svedectvo je len lož.

Nie všade však uznávanie zákonov šaríe automaticky znamená extrémne kruté tresty. Napríklad, egyptské islamistické skupiny al-Gama’ah a al-Islamiyah akékoľvek násilie odmietajú a zavrhujú ho. Zakazuje sa bezohľadné násilie páchané na ľuďoch, na zvieratách, ale aj na majetku. Šaría napríklad môže prikazovať človeku, aby sa pravidelne modlil. Nikto však nemôže človeka potrestať za to, že tak nerobí, píše The Washington Post.

Ľudia, ktorí sa riadia zákonmi šaríe, by nemali byť policajtmi, ktorí trestajú neposlušnosť. Šaría by mala byť filozofiou, ktorá urobí z moslima lepšieho človeka. Hovorí o tom, ako by sa mal človek modliť, dodržiavať pôst či pomáhať chudobným ľuďom. Moslim môže hľadať v šaríi odpovede na rôzne otázky a riadiť sa ňou v každodennom živote. Napríklad, ak ma kolega pozve po práci do baru, ako by som mal konať tak, aby som sa pri tom držal zákonov šaríe?

Pre ženy a dievčatá to môže mať katastrofálne následky

Podľa Koránu ženy a muži boli stvorení z rovnakej podstaty, teda by mali mať rovnaké práva, Mohamedova manželka bola dokonca šikovná obchodníčka. Napriek tomu sa však často deje pravý opak. Napríklad, ženy musia byť zahalené od hlavy po päty a na ulicu nesmú vychádzať samé, môžu tak urobiť len v sprievode muža.

Aj keď vodcovia Talibanu zatiaľ nešpecifikovali, ako bude vyzerať život žien v krajine, držiteľka Nobelovej ceny Malála Júsufzajová vyjadrila podľa BBC obavy, že interpretácia šaríe bude mať pre ženy a dievčatá katastrofálne následky.

Často už totiž samotné zákony a tresty nesúvisia so šaríou, aj keď sa tak tvária. Napríklad, podľa The Washington Post ženy nesmú navštevovať mužské futbalové zápasy a nesmú ani kandidovať na post prezidenta. Nič také však v skutočnosti šaría neprikazuje, je to len rozhodnutie a prekrútená interpretácia človeka.

Existujú tri skupiny kriminálnych skutkov, jedna z nich (hudud) sa trestá podľa vopred daných pravidiel, keďže takéto konanie je urážkou Boha. Podľa hudud musí byť zlodej potrestaný tak, že mu bude amputovaná ruka. Tento trest sa však nemá využívať, ak človek kradol v prípade krajnej núdze, napríklad ukradol jedlo, keď hladoval, alebo ukradol predmet, ktorý nemal vysokú hodnotu. Krutým spôsobom sa trestá napríklad aj pitie alkoholu. Človek môže prísť nielen o ruku, ale aj o nohu, hrozí mu verejné bičovanie či dokonca poprava.

Oko za oko, zub za zub

Druhá skupina (tazir) sa však trestá podľa uváženia sudcu. Podľa tazir sa trestajú najmä menej vážne prešľapy, napríklad to, ak dlžník odmieta vrátiť peniaze, pokus o lúpež či falošná výpoveď. Podľa tretej skupiny (qisas) si zas kriminálnik zaslúži rovnaké zaobchádzanie ako jeho obeť – oko za oko, zub za zub. Ak je človek usvedčený z vraždy, môže byť popravený, píše portál News Sky.

Počas svojej nadvlády medzi rokmi 1996 až 2001 sa Taliban neštítil využívať aj tie najkrutejšie tresty, vrátane ukameňovania či popravy obesením. Zakázané boli akékoľvek médiá (fotografie či maľby), ktoré vyobrazovali človeka či inú živú bytosť. Žena nesmela byť vyobrazená absolútne nikde, v novinách ani v knihe. Fotka ženy nesmela byť vystavená ani nikde v domácnosti. Burku museli nosiť už 8-ročné dievčatá a od 10 rokov sa nesmeli vzdelávať. Topánky na opätkoch boli nemysliteľné, v mužoch by totiž mohli vyvolať nevhodné myšlienky a vzrušovať ich.

Za nalakované nechty amputácia palcov

Ženy nesmeli vychádzať ani na balkón a ak žili v byte na prízemí či na prvom poschodí, museli byť okná natreté tak, aby nikto nevidel dovnútra. Ženy sa nesmeli objavovať na verejných podujatiach, vystupovať v rádiu či v televízii. Ak žena nemala príbuzného muža, ktorý by ju sprevádzal v uliciach mesta, no napriek tomu vyšla von, bola verejne zbičovaná. Ak ženu niekto prichytil s nalakovanými nechtami, hrozila jej amputácia koncov palcov.

Nielen ženy, ale aj muži boli ukameňovaní na smrť, ak akýmkoľvek spôsobom dali najavo, že odmietajú byť lojálni Talibanu. V súčasnosti sa chce Taliban prezentovať ako moderné hnutie, ktoré si chce získať dôveru ľudí, a to nielen obyvateľov Afganistanu, ale celého sveta.

Vzhľadom na represívne spôsoby, akým si Taliban vynucoval poslušnosť pred 20 rokmi, sa však niet čo čudovať, že sa ženy obávajú. Pomaly sa strácajú z verejnosti a ak môžu, opúšťajú krajinu. Boja sa totiž, že ich práva budú to posledné, na čom bude Talibanu záležať.