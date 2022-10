Najsledovanejšie video na TikToku má 2,2 miliardy videní a šokuje ľudí. Vôbec mu nerozumejú, pozerajú ho stále dookola

TikTok sa teší veľkej obľube medzi užívateľmi, o čom svedčí aj raketová rýchlosť jeho rastu. Podarilo sa mu vytvoriť množstvo trendov, ktoré sa stali virálnymi. Zamysleli ste sa však niekedy nad tým, ktoré video má na platforme najviac videní? Ak by ste tipovali tanec Charli D’Amelio, nemý vtip Khabyho Lamea či trendové video „M to the B“ Belly Poarch, mýlili by ste sa. Najsledovanejším videom na TikToku je totiž iluzionistický žartík na tému Harryho Pottera, uvádza LADbible.

Harry Potter je aj po rokoch od vydania kníh či sfilmovania stále virálnym. Potvrdilo sa to aj na TikToku. Američan Zach King, ktorý sa preslávil krátkymi videami falošných a počítačovo upravených magických trikov, zverejnil spomínané video ešte v roku 2019.

Má 2,2 miliardy videní

Ukazuje trik, ktorý dodnes mnohým motá hlavu a ľudia sa snažia prísť na to, čo sa vo videu vlastne deje. Zach má v ňom oblečený kostým z čarodejníckej školy a vznáša sa na lietajúcej metle. Keď „doletí“ bližšie ku kamere, zdanlivo „odhalí“ svoje tajomstvo.

LADbible uvádza, že video dosiahlo 2,2 miliardy videní, čím sa stalo najvirálnejším na celom TikToku. Zach v jeho popise iba krátko zažartoval. Napísal, že ho síce do Rokfortu nevzali, no našiel spôsob, ako sa stať čarodejníkom.

Poriadne zmiatlo ľudí

Ľudia po jeho dopozeraní v komentároch ocenili Zachovu kreativitu, priznali sa však aj s tým, že mu vlastne nerozumejú.

„Som jediná, ktorá toto video pozerá stále dookola, aby som pochopila, ako to urobil?“ pýta sa jedna z používateliek siete. Ďalší napísal, že síce nechápe, čo Zach spravil, no je to skvelé.

Aj jeho ďalšie ilúzie sa stali virálnymi

Zach King sa môže pochváliť aj ďalšími videami, ktoré patria do top 10 najsledovanejších na TikToku. PopBuzz priniesol rebríček, podľa ktorého síce druhé miesto obsadilo vianočné video Jamesa Charlesa, no Zachovi patrí hneď to tretie. Konkrétne jeho ilúzii na schovávačku, ktorá ľuďom rovnako poriadne zamotala hlavy. Video má 1,1 miliardy videní.

Taktiež obsadil aj štvrté miesto najsledovanejších videí na TikToku so svojou ilúziou s pohárom vody, ktorý sa premení na koláč.

Nasleduje Bella Poarch

No a na piatom mieste sa nachádza už spomínaná Bella Poarch, ktorej video založené na grimasách tváre sa môže pochváliť viac ako 683 miliónmi videní.

Ak ste boli na TikToku aktívnymi po tom, ako sa stalo virálnym, určite ste zachytili šialenstvo, ktoré spôsobilo. Ľudia sa snažili napodobniť výrazy jej tváre a nakrúcali s ňou duety.