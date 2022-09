Má najlepšie video na TikToku, fanúšikov pobúrila nacistickým tetovaním: Bella Poarch je 25-ročná vojenská veteránka

Bella Poarch má 25 rokov a patrí k najkontroverznejším influencerom na svete. Za dva roky si vybudovala tretí najsledovanejší účet na TikToku a dokázala natočiť video s najvyšším počtom lajkov. Okrem toho pobúrila ľudí svojím tetovaním a tri roky si odslúžila aj v námorníctve.

V článku o Belle Poarch sa dozviete aj: Ako sa dostala z filipínskych slamov

Aké kruté týranie prežila v detstve

Prečo v 17 rokoch odišla do armády

Ako natočila najlajkovanejšie video na TikToku

Akú kontroverziu vyvolalo jej tetovanie

Khaby Lame je najsledovanejší, Charli D’Amelio mala prvá 100 miliónov sledovateľov a Bella Poarch natočila najlajkovanejšie video. TikTok je v posledných rokoch absolútnym hitom pre kreatívnych tvorcov, ktorí si v prípade originálneho obsahu dokážu za krátky čas vybudovať gigantickú fanúšikovskú základňu, a teda zarábať desiatky miliónov eur.

Narodila sa na Filipínach, z biedy ju vytiahli vojaci

Bella Poarch sa narodila v roku 1997 na Filipínach. Do troch rokov ju vychovávala babička, s ktorou žila vo filipínskom slume. Preľudnené miesta s vysokou mierou chudoby a nedostatkom základných potrieb na život, takto a ešte horšie vyzerajú slumy ostrovného štátu v západnom Pacifiku.

Z týchto miest nie je mnohokrát úniku, čo však nebol prípad jednej z najslávnejších internetových tvorkýň súčasnosti. Bellu v troch rokoch adoptovali manželia, ktorí slúžili v Saudskej Arábii. Otec, pôvodom Američan, sa rozhodol presťahovať do rodnej zeme svojej manželky a malého dievčatka, ktorého sa ujali.

Každodenné týranie

Aj keď sa to teda môže zdať ako skvelá životná záchrana, nebolo to úplne tak. Poarch sa totiž za ostatné roky viackrát otvorene vyjadrila, že nevlastný otec ju, ale aj jej adoptovaných súrodencov, fyzicky aj psychicky týral.

Ako spomínala v podcaste, ktorého hostkou bola minulý rok, detstvo na farme bolo skutočne desivé. Podľa jej výpovedí musela ako 7-ročná vstávať už o tretej ráno, aby pred odchodom do školy stihla aj so svojím bratom upratať stajne a vyčistiť ostatným zvieratám ohrady. Keď sa to jej otcovi náhodou nepáčilo, nasledoval zákaz jedenia či fyzický trest.

Paradoxne, jej staršie sestry boli od týchto ranných aktivít ušetrené. Bella dokonca spomína, že otec im zakazoval po práci sa umývať a do školy tak museli ísť špinaví a zapáchajúci. To, prirodzene, vyvolalo veľkú vlnu posmeškov a šikany od spolužiakov.

Adoptívny otec ju tak na pravidelnej báze trestal rôznymi spôsobmi, pričom matka sa vraj len ticho prizerala. Pokračovalo to aj po presťahovaní do Spojených štátov amerických, kam odišli v roku 2010 aj kvôli otcovej operácii srdca. Rodina najprv odišla do San Francisca, kde žili pár mesiacov a následne sa presunuli do Texasu, tvrdí Vogue.

Vzhľadom na to, čo si Bella Poarch prežila v minulosti, je veľkým zázrakom, že sa z toho dokázala otriasť a vybudovať si kariéru, s ktorou sa radí k najúspešnejším tvorcom v priestore sociálnych sietí.

Odľahlo jej až v armáde

Bella si ešte počas života na Filipínach predsa len našla spôsobom, akým sa môže realizovať a potešiť. Začala sa zúčastňovať talentových speváckych súťaží, pričom všetky ich vyhrávala. Najlepšie jej išla pieseň od Beyoncé- Listen, s ktorou mala vyhrať až 36 rôznych podujatí.

Po príchode do USA sa malo otcove týranie obmedziť, no tak či onak, Bella sa ako 17-ročná rozhodla nadobro odísť od adoptívnych rodičov a vstúpiť do armády. Zapísala sa, vzali ju a v roku 2014 nastúpila na základný výcvik do Virginie. Na toto obdobie spomína ozaj v dobrom, keďže popri disciplíne na základni mala aj dni voľna, kedy robila všetko, čo jej bolo doma odopierané, hoci sa len prechádzala po nákupnom centre.

Vojačka, ktorá počas trojročnej služby pôsobila na Havaji aj v Japonsku, svoj čas v armádnych zložkách opísala nasledovne: „Pomohlo mi to posunúť samú seba vpred. Bola som najmenšia na celom pracovisku, no musela som nosiť takmer 40-kilogramové guľomety do helikoptér. Zocelilo ma to a dokázala som si, že aj najmenší človek môže dokázať, čo chce,“ cituje jej slová portál Rolling Stone.

Prichádza TikTok

Poarch sa po odchode z vojenskej služby usadila na Havaji, kde sa začiatkom roka 2020 prvýkrát prihlásila na TikTok. Jej vzostup však nebol ani zďaleka raketový. Prvé video nahrala v apríli 2020, pričom do pozornosti ľudí sa dostala až v auguste toho roku.

Práve video s názvom „M to the B“ sa stalo najlajkovanejším obsahom na celom TikToku. K dnešnému dňu sa páči 59,4 miliónom ľudí. Bella si postupne tvorila svoju mediálnu osobnosť, ktorá lákala ľudí z konkrétnych dôvodov.

Na TikTok väčšinou tvorila rôzne výzvy, videá, na ktorých len hýbe perami alebo tancuje. Veľkú časť jej obsahu tvorili aj rôzne videá o gamingu či cosplay, teda obliekanie sa ako postavy v hrách. Neskôr začala pridávať aj spev, keďže to bol od mala jej veľký sen, píše portál Kubbco.

Úspech sa však nerodil rýchlo. Zatiaľ čo jej popularita na TikToku rástla závratným tempom, sa Poarch presťahovala z Havaja do Los Angeles, kde začala zháňať producentov na tvorbu vlastnej hudby.

Väčšina ju odmietala s výsmechom, že TikTokové speváčky nevedia, čo je skutočná hudba. Ako spomína portál Kubbco, všetci z týchto pochybovačov ostali ticho, keď Bella začala spievať. Časom sa jej začalo dariť naplno na všetkých frontoch.

Na TikToku ju k dnešnému dňu sleduje 91,6 milióna používateľov, čo je po Khabym (149,5 mil.) a Charli D’Amelio (146,8 mil.) tretí najvyšší počet na tejto platforme. Úspech žne aj na YouTube, kde majú jej videoklipy k singlom milióny videní. Nezaostáva ani jej Instagram, kde má 13,8 milióna followerov.

Kontroverzné tetovanie a odstrihnutie od rodiny

Bella Poarch má 25 rokov a rozbehnutú multimiliónovú kariéru, no ani ona sa doteraz nevyhla značnému prešľapu. Koncom roku 2020 sa juhokórejskí fanúšikovia začali pohoršovať nad jej tetovaním, ktoré bolo takmer identické s vlajkou vychádzajúceho slnka.

Tento špecifický znak môže mať viacero významov, no najčastejšie sa spája s japonským imperializmom. Označujú ho aj ako znak podobný nacistickej svastike. Či to bolo presne cielené tetovanie tejto vlajky, alebo nie, sa už asi nik nedozvie. Bella sa totiž za tento „prestrel“ ospravedlnila a tetovanie následne postupne prekryla iným.

Čo sa týka vzťahu, respektíve nevzťahu s jej adoptívnymi rodičmi, ten sa vyprofiloval na základe toho, ako to vyzeralo v minulosti. Pred pár rokmi s nimi nadviazala posledný kontakt, kedy tvrdila, že chcela len otcovi povedať, ako zle spomína na detstvo. „Jediné, čo mi otec povedal, bolo veľa šťastia. Vtedy som vedela, že nemajú záujem o kontakt, zablokovala som si ich a vyzerá, že sú s tým v pohode,“ cituje Bellu portál Rolling Stone.

Milionársky život v Los Angeles

Poarch sa usadila v Los Angeles, kde tvorí hudbu, pracuje na obsahu pre svoje sociálne siete a zapája sa do rôznych iniciatív, medzi ktoré patrí aj boj proti americko-ázijskému rasizmu. Sama si totiž podľa vlastných slov zažila, aké náročné je prísť z Ázie do USA bez toho, aby vás šikanovali.

Vo veku 25 rokov si podľa Caknowledge užíva majetok v odhadovanej hodnote 12 miliónov eur, do ktorého patria autá ako Aston Martin či Porsche. Tie parkuje vo svojom novom dome, ktorý kúpila za 5 miliónov eur a jeho súčasťou je kino, posilňovňa a 5 spální.

Bella Poarch je teda vskutku osoba, ktorá porazila svoju minulosť a vybudovala si život, o ktorom v detstve možno ani len nesnívala.