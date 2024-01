Najosamelejší muž na svete: 93-ročný starký žije sám v meste duchov, ktoré bolo 24 rokov pod vodou

Viete si predstaviť žiť v meste duchov? Možno si niekedy túto otázku položil aj istý Pablo Novak, ktorého prezývajú najosamelejším mužom na svete, informuje LADbible. Rozhodol sa totiž vrátiť do dediny Epecuén v Buenos Aires, ktorú pred desiatkami rokov postihla katastrofa.

V roku 1985 bol Epecuén zaplavený po tom, ako došlo k pretrhnutiu neďalekej priehrady. Ešte predtým bol známou turistickou destináciou, ktorú navštevovalo 20-tisíc ľudí ročne. To sa ale behom hrozivej chvíle zmenilo. Epecuén zostal na dlhé roky pod vodou.

Stal sa z neho najosamelejší muž na svete

Postupne však voda zmizla a v roku 2009 sa sem rozhodol nasťahovať Pablo Novak, v súčasnosti 93-ročný muž, ktorý sa tu kedysi narodil a je jediným obyvateľom tohto miesta. Už teda asi tušíte, prečo je nazývaný najosamelejším mužom na svete. Dokonca kvôli tomu opustil svoju manželku, keďže tá nemala v záujme tu žiť.

Vrátil sa späť do svojho domu, ktorý podobne ako zvyšok miesta „vybledol“. Žije tu bez elektriny a v podstate v ruinách toho, čo zostalo.

Čo tu robí?

V roku 2015 sem zavítala redakcia CNN Travel a stretla sa s Novakom a opýtali sa ho, čo tu vlastne robí.

„Istý čas som strávil hľadaním 20-ročnej fľaše whisky,“ priznal a dodal, že sa mu jednu aj podarilo nájsť a sám ju celú vypil.

V tom čase sa staral o dve kravy a spoločnosť mu robil aj pes. Pomáhal mu vnuk, ktorý mu napríklad nosí jedlo.

Sklamala ho však jedna vec. Najprv si myslel, že keď odtiaľto zmizne voda, prinavráti sa sem život. No to sa nestalo. On tu však napriek tomu chce stráviť zvyšok svojho života.