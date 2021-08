Najmenšie narodené dieťa ide konečne domov. Po narodení vážilo 212 gramov, v nemocnici strávilo 13 mesiacov

Dieťa, ktoré bolo pri narodení považované za najmenšie na svete, bolo prepustené zo singapurskej nemocnice po 13 mesiacoch intenzívnej liečby.

Ako píše portál BBC, Kwek Yu Xuan mala iba 212 gramov – čo predstavuje hmotnosť jediného jablka – keď sa narodila. Na dĺžku merala 24 centimetrov. Narodila sa niečo málo pred 25. týždňom tehotenstva – čo je veľmi ďaleko od priemerných 40 týždňov.

Podľa registra najmenších detí University of Iowa bolo predchádzajúcim rekordmanom dievčatko z USA, ktoré pri narodení v roku 2018 vážilo 245 gramov.

Matka Yu Xuan ju porodila núdzovým cisárskym rezom predčasne o štyri mesiace po tom, ako jej diagnostikovali preeklampsiu – nebezpečne vysoký krvný tlak, ktorý môže poškodiť životne dôležité orgány a byť smrteľný pre matku i dieťa.

‘Smallest baby at birth’ home after 13 months in hospital https://t.co/rpJIPPz6Fq

Yu Xuan má teraz oveľa zdravšiu váhu – 6,3 kilogramov. Podľa singapurskej národnej univerzitnej nemocnice (NUH), kde sa narodilo, malo dievčatko “malé šance na prežitie”.

„Napriek všetkým problémom so zdravotnými komplikáciami pri narodení inšpirovala ľudí okolo seba svojou vytrvalosťou a rastom, čo z nej robí mimoriadne dieťa „ Covid -19 “ – lúč nádeje uprostred nepokojov,” uvádza sa vo vyhlásení nemocnice.

Počas pobytu v nemocnici dostala Yu Xuan viacero druhov liečby a na prežitie sa spoliehala na rôzne druhy prístrojov. Lekári tvrdia, že jej zdravie a vývoj sa pod ich starostlivosťou vyvíjali dobre a ona je teraz dostatočne v poriadku na to, aby bola prepustená.

Yu Xuan weighed just a little more than an apple when she was born and given a small chance of survival.

But after 13 months in hospital, she was finally ready to go home with her parents.

Here she is enjoying some time with her dadhttps://t.co/C5dbFbridn pic.twitter.com/Ij5W3lwocE

— ITV News (@itvnews) August 9, 2021