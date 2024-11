Najlepšie rozhovory roka 2024: Eva sa vydala v Tunisku za Araba, peniaze nerieši. Tristan zarábal v Nemecku aj 3000 eur

Aj keď si to možno ani neuvedomujeme, o chvíľu nás čaká koniec roka 2024. Vtedy je vždy dobré ohliadnuť sa za tým, aký vlastne bol uplynulý rok, čo sa podarilo a čo zase nie, čo sa nám páčilo a tiež na čo by sme asi radi čím skôr zabudli. A to sme urobili aj my — pozreli sme sa na rozhovory, ktoré sme vám v priebehu roka priniesli. Je zrejmé, že vás najviac bavia rozhovory so Slovákmi zo zahraničia, ale nájdu sa medzi nimi aj iné témy. Ktoré sa vám páčili najviac?

Dominika o živote v Číne a na Taiwane

Dominika vyštudovala sinológiu a po návrate domov na Slovensko sa venuje propagácii tejto kultúry, ktorá je pre nás zahalená rúškom tajomstva a aj preto neuveriteľne fascinujúca. Jej príbehy nám ukazujú svet, ktorý mnohí z nás vôbec nepoznajú.

Našej redaktorke Dominika opísala, aké sú najväčšie rozdiely medzi ľuďmi v odlišných ázijských krajinách, porozprávala o stereotypoch, ktoré tam zažívala, ale prezradila aj to, s akými nákladmi sa tu musí počítať. Vysvetlila, čo znamená, ak vám niekto pošle v správe číslo 520, ale opisuje aj to, prečo sa počas skúšok zastavuje v okolí škôl stavebná činnosť.

Skvelý rozhovor s Dominikou si prečítate na tomto odkaze: Dominika žila roky na Taiwane či v Číne: Byty na štvrtom poschodí si tu ľudia nechcú kúpiť, vo vlakoch sa pľulo a fajčilo

Martin Novák o šou Na nože

Známy kuchár Martin Novák sa počas obľúbenej šou Na nože stretol s mnohými ľuďmi a najmä prevádzkami. Stalo sa, že niektoré ho milo prekvapili už na začiatku, no veľká väčšina mala množstvo problémov a našla sa aj reštaurácia, z ktorej jednoducho odišiel.

Náš redaktor Martina vyspovedal, opýtal sa ho na zážitky z natáčaní, ale dozvedel sa aj, čo známy kuchár pokladá za najväčšie problémy v našej gastronómii, aký je Slovák zákazník, ale zisťoval tiež, prečo Martin nosí hodiny na zápästí naopak.

Viac zaujímavostí sa dozviete v pútavom rozhovore: Šéfkuchár Martin Novák: Niektorí ľudia mu dávajú zlé recenzie pre bizarný dôvod, z reštaurácie Pekidors by odišiel opäť

Romana o živote na Islande

Keď sa povie Island, mnohí si okamžite predstavia prírodu vyrážajúcu dych, polárnu žiaru, či ohnivé sopky. Češke Romane Island učaroval natoľko, že sa sem rozhodla aj so svojím priateľom presťahovať.

Našej redaktorke ochotne porozprávala o tom, aké je to bývať v dedinke s 200 obyvateľmi, čo tam vlastne robí a aké sú v krajine ohňa a ľadu platy. Prezradila viac aj o rôznych miestnych špecifikách, o tom, aké je žiť v takejto studenej krajine a čo sa tam vlastne vo voľnom čase dá robiť.

Inšpiratívny rozhovor s Romanou nájdete tu: Romana býva na Islande: Priemerný plat je tu cez 5-tisíc, polroka nemusím pracovať. Potraviny sú aj lacnejšie ako u nás

Upratovač Tristan v Nemecku

Nie je nič nezvyčajné, že Slováci odchádzajú za prácou do nie až tak vzdialených krajín. Obľúbenou destináciou býva v tomto prípade Nemecko, ktoré je relatívne blízko dostupné a ponúka širokú škálu uplatnenia.

Jedným z ľudí, ktorí v ňom skúsili šťastie, je aj Tristan, ktorý sa počas niekoľkých rokov v krajine vypracoval tak, že má vlastnú upratovaciu firmu.

Našej redaktorke porozprával o začiatkoch a o tom, kam to až dotiahol, prezdrail tiež niečo o platoch a o odlišnostiach medzi Slovákmi a Nemcami.

Príjemný rozhovor s Tristanom nájdete tu: Tristan robí upratovača v Nemecku: Zarábal som aj 3-tisíc mesačne, no žil som len pre prácu. Nezbohatnete tu zo dňa na deň

Gabriela o živote vo Švajčiarsku

Mladá Slovenka odišla do Švajčiarska hneď po škole a tvrdí, že aj keď platy sú tam niekoľkonásobne vyššie ako na Slovensku, výdavky sa môžu vyšplhať na poriadnu „pálku“. „Ale ak je človek rozvážny, potom si veľmi pekne ušetrí,“ spomenula.

Našej redaktorke ďalej odhalila aj to, ako si hľadala prácu, čo si musela vybavovať, čo sa jej na krajine páči a ako ju vnímajú ako cudzinku.

Viac si prečítate v rozhovore tu: Gabriela odišla pracovať do Švajčiarska v 20 rokoch: Platy sú tu štvornásobné oproti Slovensku, miniem okolo 2000 € mesačne

Eva sa vydala za Araba

Znie to ako z romantického filmu. Eva sa so svojím manželom spoznala na dovolenke v Tunisku a už po troch mesiacoch ich čakala spoločná svadba.

V rozhovore sa dozviete o tom, ako sa zoznámila s manželom, aký je vzťah s Arabom, ako prebieha svadba v zahraničí, aj po legislatívnej stránke, ale aj o tom, ako ju prijala manželova strana rodiny a priatelia. Eva tiež spomína reakcie jej rodiny a s akými predsudkami sa stretáva.

Viac si prečítate v rozhovore s Evou: Eva sa vydala za Araba v Tunisku: Po finančnej stránke neriešim nič, no rodina mala predsudky. Ľudia tu zarábajú 200 eur