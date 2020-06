Slovensko otvorilo hranice 19 krajinám, pri cestovaní do 8 z nich budeme mať problémy. Ako zvládajú koronavírus?

Pandémia koronavírusu vo svete opäť vytýčila hranice, na ktoré sme v globalizovanom svete 21. storočia postupne začali zabúdať. Situácia sa však minimálne v Európe začína vracať pomaly do normálu a jednotlivé krajiny otvárajú svoje hranice. Robia tak však opatrne, pomaly, zohľadňujúc pritom najmä epidemiologickú situáciu v ostatných európskych krajinách. Hranice otvára aj Slovensko. Kde je teda možné vycestovať, odkiaľ sa vrátiť a aká je v týchto krajinách aktuálne situácia?

Slovensko tento týždeň v rámci uvoľňovania opatrení prijatých v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu výrazne otvorilo hranice. Od včerajšieho dňa sa tak osoby prichádzajúce z Bulharska, Cypru, Česka, Dánska, Estónska, Fínska, Grécka, Chorvátska, Islandu, Lichtenštajnského kniežatstva, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Nemecka, Nórska, Rakúska, Slovinska a Švajčiarska nemusia pri prechode slovenskými hranicami preukázať negatívnym testom na ochorenie COVID-19 a nemusia podstúpiť ani štátnu či domácu karanténu.

Celkovo Slovensko otvorilo hranice s 19 európskymi krajinami. V praxi to však neznamená, že do týchto krajín môžu Slováci vycestovať bez komplikácií. Síce sa po návrate na Slovensko nemusia podrobiť štátnej karanténe ani sa preukázať negatívnym testom na koronavírus, niektoré krajiny rovnaký prístup nemajú. Slovensko im síce hranice otvorilo, recipročne to však v niektorých prípadoch neplatí.

Zoznam krajín, ktorým Slovensko otvorilo hranice, no Slováci do nich nemôžu voľne cestovať: Cyprus

Dánsko

Fínsko

Island

Malta

Nórsko

Švajčiarsko

Lichtenštajnsko K 11. júnu majú tieto krajiny rôzne pravidlá pre príchod cudzincov. V niektorých je potrebné pracovné povolenie, v iných je nutné dodržať 14-dňovú karanténu. Konkrétne podmienky pre jednotlivé krajiny nájdete na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR.

Z 19 krajín, ktorým Slovensko otvorilo hranice tak ostáva 11, do ktorých môžu aj Slováci aktuálne cestovať tam a späť slobodne, prakticky bez obmedzení. Vďačiť za to môžeme najmä priaznivej epidemiologickej situácii v týchto európskych štátoch a uvoľňovaní opatrení v jednotlivých krajinách, ktoré hranice otvorili často práve z dôvodu opätovného reštartu cestovného ruchu, ktorý patrí medzi dôležité odvetvia ich hospodárstva. Očakáva sa, že ak sa situácia v Európe nezhorší, opatrenia na hraniciach sa budú uvoľňovať naďalej.

Zoznam krajín, do ktorých môžu Slováci cestovať bez obmedzení (tam aj späť) a ich aktuálna epidemiologická situácia:

Bulharsko

Celkový počet prípadov: 2 993

Počet obetí: 167

Počet aktívnych prípadov: 1 162

Česko

Celkový počet prípadov: 9 826

Počet obetí: 330

Počet aktívnych prípadov: 2 372

Estónsko

Celkový počet prípadov: 1 965

Počet obetí: 69

Počet aktívnych prípadov: 199

Grécko

Celkový počet prípadov: 3 068

Počet obetí: 183

Počet aktívnych prípadov: 1 511

Chorvátsko

Celkový počet prípadov: 2 249

Počet obetí: 106

Počet aktívnych prípadov: 13

Litva

Celkový počet prípadov: 1 752

Počet obetí: 74

Počet aktívnych prípadov: 306

Lotyšsko

Celkový počet prípadov: 1 094

Počet obetí: 26

Počet aktívnych prípadov: 250

Maďarsko

Celkový počet prípadov: 4 039

Počet obetí: 553

Počet aktívnych prípadov: 1 095

Nemecko

Celkový počet prípadov: 186 866

Počet obetí: 8 844

Počet aktívnych prípadov: 6 822

Rakúsko

Celkový počet prípadov: 17 005

Počet obetí: 673

Počet aktívnych prípadov: 422

Slovinsko

Celkový počet prípadov: 1 488

Počet obetí: 109

Počet aktívnych prípadov: 20

MZV SR, Worldmeters, TASR