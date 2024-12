Najkrajšia lyžovačka v živote: Európska krajina ponúka najlepší lyžiarsky rezort na svete, toľkoto vás vyjde lístok

O to viac vás možno poteší, že úplne všetky nájdeme v Európe, pričom až sedem z nich sa nachádza v krajine, ktorá má so Slovenskom spoločnú hranicu. Tipnete si, ktorá to je?

Portál TimeOut priniesol zoznam najlepších svetových lyžiarskych rezortov. Prieskum uskutočnil portál Omio, ktorý ohodnotil až 6-tisíc rezortov zo všetkých končín sveta.

Analyzoval pritom faktory, akými je cena za lístky, vzdialenosť ťažkých a krátkych tratí, počet vlekov, či zaujímavé podujatia.

Arosa Lenzerheide

Podľa ich záveru na prvom mieste skončil švajčiarsky rezort Arosa Lenzerheide. Ikonický rezort leží v kantóne Graubünden, pričom ponúka naozaj všetko. Svoje trate si nájdu úplní začiatočníci, rovnako ako veľmi skúsení lyžiari.

Podľa rozprávania miestneho sprievodcu na vrchole svieti hrejivé slnko aj počas najväčších mrazov. V oblasti sa nevyhnete ani prvotriednej gastronómii v podobe približne 40 reštaurácií a podnikov.

Samozrejme, za švajčiarsku kvalitu si aj poriadne priplatíte. Denný lístok pre dospelého má stáť 89 švajčiarskych frankov (približne 95 eur), podľa informácií z portálu Arosa Lenzerheide. Cena sa znižuje s vekom návštevníka, rovnako tiež podľa toho, koľko dní plánuje v rezorte stráviť.

Bohaté možnosti v rakúskom lyžiarstve

Ak švajčiarsky rezort nie je vo vašom hľadáčiku pre vzdialenosť, v ponuke je mnoho ďalších výborných stredísk, ktoré sú omnoho bližšie k našej hranici. Podľa portálu TimeOut tento rok zažijete prvotriednu lyžovačku v siedmich rezortoch Rakúska.

Hneď na druhom mieste v zozname najlepších stredísk na svete skončil rezort s názvom Sölden. Známe stredisko nájdete v oblasti Tirolska. Ako píše portál Tirol, ponúka hneď dve ľadovcové lyžiarske hory, moderné zasnežovacie systémy a prvotriedne služby, ktoré z neho robia najznámejšiu zimnú destináciu v Alpách.

Treba rátať s poriadnou vysokohorskou prirážkou, pričom na vrchole sezóny stojí jednodenný skipass až 79 eur pre dospelého lyžiara.

Zvyšné rakúske rezorty z rebríčka nájdete pod názvami, SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental, Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn, Hochkönig, KitzSki, Zillertal Arena a Kaltenbach. Všetky z nich (s výnimkou rezortu Sölden) nájdete vo vzdialenosti len 330 až 430 kilometrov od Bratislavy.

Samostatné siedme miesto patrí talianskemu rezortu Madonna di Campiglio/Pinzolo/Folgarida/Marilleva. Na ôsmom mieste zase nájdete rezort Serre Chevalier, ktorý sa nachádza vo Francúzsku.