Najdrahšie kúpanie v jej živote. Poslankyňa Romana Tabák pozná výšku pokuty, ktorú jej udelila inšpekcia

Poslankyňa Národnej rady SR (NR SR) Romana Tabák (OĽaNO) dostala za kúpanie sa v Studenom potoku od Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) pokutu 500 eur. Pre agentúru SITA to potvrdila hovorkyňa SIŽP Tamara Lesná. Pokuta súvisela s fotografiou, ktorú poslankyňa v júli pridala na sociálnu sieť.

Tá zachytáva, ako sa Tabák kúpe v Studenom potoku, ktorý je súčasťou Národnej prírodnej rezervácie Studené doliny ležiacej v Tatranskom národnom parku (TANAP). Následne uviedla, že miesto zle označila. “Som pripravená niesť zodpovednosť, ak som urobila niečo zakázané,” napísala Tabák na sociálnej sieti. Podľa vlastných slov si bola vedomá len zákazu kúpania sa v plesách. Za svoj čin sa ospravedlnila.

Za pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka, čo predstavuje zakázanú činnosť podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, jej hrozila pokuta do výšky 3 319 eur. Podľa medializovaných informácií Tabák už pokutu uhradila. “Beriem to s pokorou, úprimne som nečakala tak vysokú pokutu. Avšak je to pre mňa ponaučením a verím, že sa z toho poučia aj ostatní a budú si dávať pozor, ako sa správať v národnom parku,” uverejnila na svojej sociálnej sieti.