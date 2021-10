Robert Fico chytil na dovolenke koronavírus a dokonca z neho odpadol. Choroba ho vraj úplne zlomila

Pre pár dňami sa do médii dostali prepisy zo stretnutí na bližšie nelokalizovanej chate, kde sa stretávali viaceré prominentné osoby ako Robert Fico, Robert Kaliňák či Bödör. Denník Postoj však dnes zverejnil informáciu, že bývalý premiér sa na chate sťažoval na priebeh ochorenia Covid-19.

Ochorenie mal Fico dostať na dovolenke v Grécku, kde bol aj so svojou priateľkou. Hneď na druhý deň po príchode na Krétu ho však začal bolieť hrudník, sťažoval sa “chlapcom”. Krátko na to dostal teploty a na ďalší deň pri raňajkách dokonca odpadol. Prítomný lekár si vraj najprv myslel, že dostal infarkt. Okamžite si nasadil antibiotiká, ktoré nosí so sebou.

Nasledoval prevoz do nemocnice a hospitalizácia. Predseda Smeru-SD bol nútený zostať na covidovom oddelení. Rozhodol sa však podpísať reverz, no aj napriek tomu mal nariadenú povinnú 14-dňovú karanténu, ktorú zrejme porušil a na Slovensko sa vrátil načierno bez testu. „11 dní som bol zatvorený v jednej klimatizovanej miestnosti, takto som sa pozeral na more, ale oni ma stále nechceli pustiť, pokiaľ nemám PCR,“ tvrdí.

Strašná choroba

Ako nezaočkovaný by však po návrate mal taktiež absolvovať karanténu, no tú podstúpiť nemohol, keďže okamžite išiel na súdny proces s Dušanom Kováčikom, z čoho je aj veľké množstvo záznamov. „Do toho, kde som bol, vás absolútne nič nie je. Ak dovolíte, nemám žiadne zákonné povinnosti informovať vás, kde a na aké účely som vycestoval alebo nevycestoval,“ odpovedal vtedy novinárom.

„Vonku bolo 47 stupňov. Na Kréte som bol, debil… A každú hodinu nám chodili správy na telefón, že asi nás budú evakuovať kvôli požiarom, ktoré boli v Grécku… Dovolenka jak hovado,“ sťažoval sa. Prezradil, že v ústach má stále plechovú chuť a je unavený. Pripustil, že ide o naozaj strašnú chorobu, hoci mal len ľahší priebeh.

„Sa sťažujem, že sa neviem zbaviť toho Covidu, počúvajte, testy mám v poriadku všetko, ale mňa tak zlomilo vo štvrtok. Ja som celý piatok ležal, celú sobotu som zrušil program a dneska ráno som bol v tom, že zruším aj tú Banskú…,” dodal pri rozhovore s Bödörom.