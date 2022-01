HBO Max dorazí na Slovensko už o pár dní, poznáme presný dátum štartu. Ponúkne filmy 45 dní po premiére v kinách

Dlho avizovaný príchod novej streamovacej služby HBO Max na Slovensko je bližšie, ako sme si mysleli. Zdá sa, že vynovenej platformy od HBO sa dočkáme už o pár dní. Prinesie viac slovenského dabingu, filmové trháky len pár dní po premiére, no najmä viac pútavého obsahu.

Služba HBO GO na Slovensku končí – aj takýmito slovami médiá po Slovensku avizovali príchod novej streamovacej platformy HBO Max na náš trh. Samozrejme, predplatitelia o nič neprídu, práve naopak. Dostanú ešte prémiovejší obsah za rovnakú cenu, no značka HBO GO zanikne a pretransformuje sa na lákavejší produkt.

Už o pár dní

Presný dátum štartu HBO Max na Slovensku bol dlhšie neznámy, platforma v podstate svoj príchod na náš trh len priebežne pripomínala. Portálu Živé.sk sa ale dátum podarilo zistiť. Novinka medzi streamovacími službami dorazí už 22. februára 2022.

Ako informoval web Živé.sk, aktuálne prebiehajú posledné prípravy na štart lokálnej služby. Okrem pútavého obsahu predplatiteľom ponúkne aj slovenský dabing (zo strany predplatiteľov mimoriadne žiadaný), podporu 4K aj rozšírenú ponuku aplikácií. Všetko bez akýchkoľvek príplatkov.

HBO Max na našom trhu nahradí existujúcu službu HBO GO, pričom pre existujúcich predplatiteľov sa mesačný poplatok za ňu nezmení. Noví predplatitelia si ale – po vzore iných krajín – budú musieť priplatiť. Živé.sk ale podotýka, že noví klienti dostanú cenovo atraktívnu ponuku. HBO tak chce najmä konkurovať svojmu najväčšiemu rivalovi, službe Netflix. Tento rok ale na Slovensko dorazí aj ďalší rival v podobe platformy Disney+. Ostrý súboj streamovacích služieb sa tak na Slovensku naplno odštartuje až po spustení tej. Sami sme zvedaví, ako to dopadne.

Jedno predplatné, niekoľko zaujímavých výhod

Služba HBO Max ponúkne viaceré novinky, ktoré na HBO GO dlhé roky absentovali. Za jedno predplatné bude možné obsah v knižnici pozerať na troch rôznych zariadeniach súčasne (HBO GO umožnilo sledovať obsah len na 2), novinkou je aj vytváranie až piatich vlastných profilov. Pre tých, ktorí nemajú neustály prístup na internet, poteší tiež možnosť dočasne sťahovať tituly na HBO Max do offline knižnice a sledovať ich aj bez pripojenia.

HBO sľubuje tiež rozšírenie ponuky aplikácií. Sledovať ju bude možné na webe, v televízoroch s Android TV (Google TV), Apple TV, Samsung TV (modely od roku 2016) a LG (modely od roku 2018). Samozrejmosťou je podpora aplikácií na zariadeniach s operačnými systémami Android a iOS a dostupnosť pre herné zariadenia ako PlayStation 4 a 5, Xbox One či Xbox Series X a S.

V knižnici kinofilmy len 45 dní po premiére

Ako boli predplatitelia zvyknutí pri HBO GO, aj HBO Max ponúkne bohatú knižnicu. Tú budú tvoriť prevažne tituly z portfólia štúdia Warner Bros., HBO, Cartoon Network, komiksoviek z vydavateľstva DC a aj pôvodné filmy, seriály a ďalší obsah vyrábaný s nálepkou Max Originals.

Novinkou tiež bude uvádzanie lákavých filmových noviniek, ktoré sa 45 dní po uvedení v kine objavia aj v knižnici HBO Max. Podobný trend je nastavený aj v zahraničí. Niektoré tituly bývajú uvedené simultánne (teda v kinách aj na platforme), čo ale na Slovensku zrejme dostupné nebude a predplatitelia si mesiac aj pár dní budú musieť počkať.