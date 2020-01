Najdrahší v televíznej histórii a plný hviezd: Tieto mená budú stáť za zrodom seriálu Pán prsteňov

Hovorí sa o ňom už niekoľko rokov a v najbližších týždňoch by malo odštartovať aj jeho samotné nakrúcanie. Streamovacia služba Amazon sa pustí do neľahkej úlohy – priniesť fanúšikom žánru fantasy niečo, čo sa aj podľa tých najzarytejších dá sfilmovať len veľmi ťažko. Kultová séria od J. R. R. Tolkiena sa po filmových trilógiách Pán prsteňov a Hobit dočká aj seriálového spracovania. A to bude nielen mimoriadne nákladné, ale aj preplnené hviezdami.

Dá sa povedať, že od ohlásenia výroby seriálu Pán prsteňov (The Lord of the Rings) z dielne Amazonu sa doposiaľ dostávali von informácie len o tom, koľko bude celá produkcia stáť a sem-tam nejaké informácie o obsadení a tvorcoch. Teraz dala ale streamovacia služba Amazon Prime podľa portálu Entertainment Weekly veľkú aktualizáciu k celému projektu. Zverejnila kompletný herecký ansámbel, aj to, kedy začne so samotným natáčaním či to, kedy celé dielo uvidíme.

Hviezdami preplnený seriál

Ako z informácií vyplýva, čaká nás naozaj hviezdna zostava hlavných hrdinov. Ako už bolo dávnejšie známe, seriálový Pán prsteňov nebude tak celkom vychádzať zo známej knižnej trilógie, ale bude ňou voľne inšpirovaný. To znamená, že niektoré známe postavy v seriálovom spracovaní uvidíme, iné nie a niektoré budú pre fanúšikov známej fantasy ságy celkom nové.

Koho teda v seriáli podľa nedávno zverejneného zoznamu uvidíme? V hlavných úlohách sa objavia Robert Aramayo (zahrali si mladého Neda Starka v Game of Thrones), Owain Arthur (The Palace), Nazanin Boniadi (Homeland), Tom Budge (The Pacific), Morfydd Clark (Pride and Prejudice and Zombies), Ismael Cruz Córdova (The Mandalorian), Ema Horvath (The Gallows Act II), Markella Kavenagh (Romper Stomper) Joseph Mawle (Game of Thrones), Sophia Nomvete, Megan Richards, Dyaln Smith, Charlie Vickers, Daniel Weyman a Tyroe Muhafidin.

Aké postavy títo herci stvárnia však nie je vôbec známe. Isté je, že nakrúcanie prvej série započne vo februári 2020 a Amazon verí, že už v roku 2021 prvé epizódy na Amazon Prime aj uvidíme.

Showrunnermi seriálu je dvojica autorov J.D. Payne a Patrick McKay, ktorá zároveň verí, že fanúšikov ich spracovanie príbehov zo Stredozeme nadchne rovnako, ako ich aj po rokoch nadchýnajú knižné predlohy a filmové spracovania kultu z Tolkienovho pera.

O scenár sa postarajú Gennifer Hutchinson (Better Call Saul, Breaking Bad), Helen Shang (13 Reasons Why, Hannibal), Jason Cahill (THe Sopranos, ER,), Glenise Mullins či Justin Doble (Stranger Things, Fringe), Stephany Folson (Toy Story 4), Bryan Cogman (Game of Thrones).

Réžiu prvých dvoch epizód bude mať na starosť J. A. Bayona, ktorý stál napríklad za réžiou fantasy drámy Volanie netvora: Príbeh života (A Monster Calls), Sirotinec (The Orphanage) či Jurský svet: Zánik ríše (Jurassic World: Fallen Kingdom).

Pestré je aj zloženie výkonných producentov. Medzi menami sa tu nachádzajú napríklad Belén Atienza, ktorá spolupracovala s Bayonom na jeho filmoch, ďalej Bruce Richomnd, ktorý pracoval na seriáloch ako Game of Thrones, Leftovers či Westworld, Gene Kelly, ktorý produkoval Westworld, The Pacific či Boardwalk Empire a Lindsey Weber (Star Trek Beyond, 10 Cloverfield Lane).

Dvojica showrunnerov Payne a MacKay sa preslávila najmä scenárom k úspešnému sci-fi Star Trek Beyond.

Dejstvo v piatich sériách

Z predchádzajúcich zverejnených informácií by sa fanúšikovia mali na najdrahší seriál v histórii televíznej zábavy tešiť aj preto, že ich čaká minimálne 5 sérií, pričom len prvá by mala pozostávať až z 20 epizód.

Seriálový Pán prsteňov sa bude odohrávať v tzv. Druhom veku, teda tisícky rokov pred príbehom o Frodovi a zničení Prsteňa moci.