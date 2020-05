Penny neexistovala a Raj bol ženou: Títo herci mali hrať v The Big Bang Theory hlavné postavy

Len pred nedávnom sme vám na našom webe priniesli pohľad na to, ako mohol vyzerať obľúbený sitkom Priatelia (Friends), keby niektoré z hlavných postáv boli obsadené inými hercami. Priatelia však ani zďaleka neboli jediným seriálom, ktorý mohol vyzerať celkom inak. V dnešnom článku sa pozrieme na podobný hit – sitkom Teória veľkého tresku (The Big Bang Theory).

Sitkom z tvorcovskej dielne Chucka Lorrea a Billa Pradyho sa prvýkrát objavil vo vysielaní televízie CBS v roku 2006 a na obrazovkách vydržal rekordných 12 sezón. Odvysielalo sa 279 zhruba 25-minútových epizód a vďaka tomuto počtu ide o jeden z najdlhšie vysielaných sitkomov v televíznej histórii.

O čom sitkom TBBT je, bližšie predstavovať (veríme) netreba. Seriál si počas dvanástich rokov na TV obrazovkách získal srdcia miliónov divákov po celom svete, čo však možno mnohí nevedeli, je fakt, že skutočne nechýbalo veľa a od tvorcov by sme dostali celkom iný sitkom, ktorý by možno toľko úspechov nezožal. Kto mal pôvodne hrať hlavné postavy a ako mal vôbec seriál vyzerať? Dozviete sa na riadkoch nižšie.

Leonard mal byť Sheldon

V počiatočnej fáze, keď hlavných hrdinov ešte len obsádzali, sa na castingoch objavilo viacero adeptov, ktorí mali stvárniť tak trochu divného Dr. Sheldona Coopera. Čo však možno niektorí nevedeli, bol fakt, že to mal byť práve Johnny Galecki, teda predstaviteľ Sheldonovho kamaráta Leonarda, kto sa o postavu Coopera uchádzal. Herec Jim Parsons, ktorý Sheldona stvárnil, dokonca ani nebol prvou voľbou tvorcu Chucka Lorrea. Ten totiž úlohu ponúkol najskôr Galeckimu.

Keď sa seriál začal dávať dohromady a Galecki si prečítal scenár, uvedomil si, že táto úloha preňho stvorená nie je a požiadal tvorcov, či by nemohol hrať radšej Leonarda. A dôvod? Johnny bol totiž frustrovaný tým, že má opäť hrať postavu, ktorá v dohľadnej dobe nemá mať žiadny románik. Pri postave Leonarda tam však potenciál bol, preto sa rozhodol, že chce hrať radšej toho. A dopadlo to viac než dobre.

Aj Stuart mal byt Sheldon

Na Sheldona však ašpirovalo viacero hercov, ktorí sa neskôr dokonca v sitkome aj objavili. Jedným z nich bol aj herec, ktorý v TBBT neskôr stvárnil postavu majiteľa obchodu s komiksami Stuarta.

Konkurz herca Kevina Sussmana na postavu Sheldona však úspechom neskončil, aj keď tvorcov zaujal. Neskôr mu však ponúkli úlohu majiteľa obchodu s komiksami Stuarta Blooma, ktorá mu sadla ako uliata. Zaujímavým faktom je, že táto postava je spojená aj s reálnou minulosťou Sussmana. Ten totiž, ako sám priznal, dávno predtým, než sa stal hercom, v jednom obchode s komiksami pracoval. Herec tak mohol zužitkovať to, čo sa o komiksoch a fungovaní obchodu samotného naučil.

Kripke mal byť Leonard

Podobný neúspech spomedzi hosťujúcich hercov podstúpil v prípravných fázach známeho sitkomu aj herec John Ross Bowie. Ten v seriáli napokon stvárnil postavu nie príliš obľúbeného šušľajúceho univerzitného kolegu Barryho Kripke.

Ešte predtým, než táto postava vôbec vznikla, sa herec s priezviskom slávneho speváka (nie, nič s Davidom Bowiem nemá spoločné) pokúšal dostať jednu z dvoch hlavných úloh.

Ako sa John v roku 2012 priznal na svojom blogu, chcel hrať ako Sheldona, tak aj Leonarda. Pri prvom menovanom to však nevyšlo vôbec, pri druhom sa dostal aj do druhého kola, napokon ani to však nevyšlo. Samotný herec vtedy vo svojom príspevku napísal, že „niekde v alternatívnej kozmológii existuej verzia, kde ja hrám Leonarda a Kevin Sussman je Sheldon… Prekvapil som vás?“

Napokon ale je skvelé, že veci dopadli ako dopadli, pretože každý z týchto hercov svoje zverené (aj keď len hosťujúce) postavy zvládol naozaj bravúrne.

Penny bola Katie

V počiatočných fázach príprav nového sitkomu jeho tvorca Chuck Lorre pomýšľal nad celkom inou zostavou hlavných hrdinov. Je známe, že pilotný diel, ktorý najskôr vznikol dokonca niektoré postavy ani neobsahoval a postava sexy susedky Penny neexistovala v takej podobe, v akej sme ju napokon aj poznali.

Na začiatku okrem Sheldona a Leonarda mala byť ich susedkou (alebo lepšie povedané ich spolubývajúcou) Katie. V jej prípade ju hrala dokonca aj iná herečka a Sheldon s Leonardom ju mali stretnúť na ulici a neskôr jej dovoliť u nich v byte prespať (a bývať). Aspoň taká bola synopsa nakrútenej, no nikdy neodvysielanej pilotnej časti.

Tvorcovia si však uvedomili, že takto to možno nebude fungovať (pilotný diel nezaujal ani divákov a jednými postavami, ktoré si testovacie publikum obľúbilo, boli Shledon s Leonardom), preto sa rozhodli pilotný diel aj námetu celého seriálu prepísať a vyrobiť nanovo.

Katie sa zmenila na Penny a tvorcovi sa opäť ozvali herečke Kaley Cuoco, aby ju mohla stvárniť. Keď sa totiž uchádzala o pôvodnú postavu Katie, do obsadenia im nesadla. Preto dali šancu kanadskej herečke Amande Walsh. Tú sme mohli vidieť hosťovať v malých postavách v seriáloch ako Veronica Mars, NCIS či Two and a Half Men. Amanda zrejme nakoniec veľmi šťastná nebola, keď dostala v seriáli stopku a tvorcovia sa ju rozhodli nahradiť inou. Obzvlášť, keď sa seriál s veľkým úspechom vysielal 12 televíznych sezón a herci zinkasovali nemalé peniaze za účinkovanie v ňom. Ktovie ale, či by mal seriál taký úspech, keby zostal v pôvodnom námete.

Raj a Howard boli ženou

Nikdy neodvysielaná (no na internete dostupná) piltoná epizóda TBBT pôvodne s postavami ako Raj Koothrappali (hral ho Kunal Nayyar) či Howard Wolowitz (hral ho Simon Helberg) spočiatku vôbec nepočítala. Predtým, než došlo k prerábke celého námetu a pilotnej časti sitkomu, však Sheldon s Leonardom mali kamarátku menom Gilda. Tú si pôvodne zahrala Iris Bahr a išlo o postavu, ktorá sa s dvojicou hlavných hrdinov kamarátila veľmi dobre a pre Leonarda mala slabosť. Keď teda v ich byte natrafila na novú podnájomníčku Katie, cítila sa ohrozená, že by jej mohla Leonarda prebrať.

Gilda bola, rovnako dvaja hlavní hrdinovia, tak trochu divná nerdka so záľubou vo svetroch. Z pôvodného námetu však bola vyškrtnutá a nahradená dvomi mužskými postavami – indickým astrofyzikom Rajeshom Koothrappalim a Howardom Wolowitzom. Zaujímavosťou je, že v počiatkoch plánov sa postava Raja volala Dave a malo ísť o amerického astrofyzika s indickými koreňmi. To sa zmenilo, keď bol do postavy obsadený herec Kunal Nayyar, ktorý vyzeral až príliš indicky.

Čo sa týka pôvodnej ženskej postavy Gildy, tak herečka, ktorá túto postavu mala stvárňovať, hrala predtým napríklad v seriáloch ako Columbo, Dollhouse, Friends a v mnohých ďalších.