Divákov nahnevala situácia v šou Love Island. Obávajú sa, že tento scenár sa zopakuje, ich reakcie hovoria za všetko

Hoci majú diváci šou Love Island možnosť ovplyvňovať dianie v šou, s možnosťami, ktoré dostali, nie sú spokojní. Prekáža im totiž, že tvorcovia reality šou sa snažia zopakovať rovnaký scenár, ako mohli diváci vidieť v predošlej sérii.

Hoci sme vás len nedávno informovali o tom, že medzi divákmi začína panovať názor, že štvrtá séria šou Love Island je najlepšia zo všetkých, vyzerá to tak, že si to u nich tvorcovia stihli odvtedy poriadne pokaziť.

Otázka, ktorá mnohých pobúrila

Diváci môžu v aplikácii rozhodovať o rôznych veciach. Napríklad, ktorý bombshell sa pridá do vily ako ďalší. Okrem toho však dostali diváci nečakanú možnosť. V aplikácii sa totiž objavila otázka: „Mal by sa k Terez vrátiť Tomáš späť do vily?“

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Love Island Česko & Slovensko (@loveislandcs)

Tomáš pritom v úprimnej spovedi pre TV Markíza vysvetlil, že sa rozhodol šou Love Island opustiť zo zdravotných dôvodov. „To opustenie vily malo svoje dôvody, hlavne zdravotné, lebo už som cítil, že fakt ten spánok je nutný,“ povedal Tomáš a dodal, že sa rozhodol nejsť nad svoje hranice a radšej pobyt vo vile ukončil.

Keďže Tomáš neodišiel len tak z rozmaru, diváci ostali zaskočení, keď dostali možnosť vrátiť ho späť do vily. Ich reakcie v komentároch hovoria za všetko.

Teória ostrihaného Tomáša

„To si robia srandu, však? Žeby teória ostrihaného Tomáša bola pravda? Akože aj keby sa neostrihal, to zrazu už nebude mať problémy so spánkom?“ pýta sa rozhorčená diváčka. Pre kontext – medzi divákmi panuje teória, že Tomáš odišiel z vily, aby sa neskôr mohol ostrihaný vrátiť ako bombshell.

„To si presne hovorím aj ja, teraz sa mu tam zle spalo. Vráti sa a čo? Už sa mu bude spať dobre?“ pridala sa ďalšia, ktorá tiež nechápe túto situáciu.

„Veď odišiel dobrovoľne, tak prečo by sa mal vracať?“ nechápe tretia.

Opakuje sa rovnaký scenár