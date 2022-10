Na Ukrajine ukradol bezpečnostnú kameru, teraz nevedome vysiela záznam svojho bytu: Internet sa smeje na ruskom vojakovi

Od začiatku konfliktu na Ukrajine vyšlo najavo niekoľko bizarných momentov ruskej armády, pričom tento sa pravdepodobne zaradí na prvé miesto. Vojak totiž v doneckom regióne ukradol funkčnú bezpečnostnú kameru, ktorú si doma vyložil priamo do vitríny a ani nevie o tom, že niekoľko dní vysiela naživo.

Ruský vojak si zo svojej misie doniesol veľmi zaujímavý „suvenír“. Vo viacerých ukrajinských územiach napáchali ruskí okupanti množstvo materiálnej škody, pričom kradli pravdepodobne všetko, čo im prišlo pod ruku. Ako píše O médiách, svedčia o tom zmiznuté chladničky, práčky, oblečenie, spodná bielizeň či dokonca záchodové misy.

Na tento zvláštny prípad však upozornil bývalý ukrajinský diplomat Oleksandr Sherba. „Ruský vojak ukradol na Ukrajine pouličnú CCTV kameru. A z nejakého dôvodu si ju nainštaloval vo svojom dome. Skupina nadšencov na Ukrajine si teraz užíva priamy prenos 24 hodín denne, 7 dní v týždni z nejakého podivného domova na Sibíri,“ znie status na Sherbovom Twitteri.

Ruskému vojakovi sa musela daná pouličná kamera veľmi zapáčiť, keďže si ju z mesta Lyman odniesol až do sibírskeho Burjatsku, ktorý je vzdialený viac ako 6 400 kilometrov. Majitelia na ňu už aj zabudli. Až zrazu začala vysielať.

A Russian soldier stole a CCTV street camera in Ukraine. And installed it in his home for some reason. Now a group of enthusiasts in Ukraine enjoys a 24/7 direct stream from some weird home in Siberia.https://t.co/FWh9WUpwFj#RussiaIsLosing pic.twitter.com/oYQktPNR1O

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) October 11, 2022