Na náhodnej fotke ruského tanku zbadala svoj majetok. Ukrajinke ukradli nový kotol aj posteľnú bielizeň

Súčasťou ruskej agresie na Ukrajine je okrem mnohých ohavných činov aj rabovanie a plienenie ukrajinských domácností. Najnovšie sa Rusi obohatili o bojler, posteľnú bielizeň či prikrývku, ktoré na fotke spoznala ukrajinská utečenkyňa v Anglicku.

Ukrajinská utečenkyňa, ktorá sa pred vojnou skrýva v Spojenom kráľovstve, tvrdí, že na nedávnej fotografii spoznala predmety, ktoré vojaci ruskej armády zjavne ukradli z jej domu. Fotografia vyobrazuje ruský tank v meste Popasná, ktorý na sebe nesie spomínané ukradnuté veci.

Okradnutá Alina Koreniuk hovorí, že v krabici na fotografii sa nachádza nový kotol, ktorý plánovala nainštalovať tesne pred začiatkom vojny. Ona a jej deti však odišli z Ukrajiny 8. apríla, pričom toto obdobie trávia s britským párom v Nottinghamshire.

Na snímke zhotovenej koncom mája je vidieť, ako sa tank pohybuje popri zbombardovaných obytných budovách v meste Popasná, ktoré ruské sily kontrolujú od 8. mája. Alina Koreniuk dodáva, že fotografia bola urobená na ulici len päť minút od jej domu.

A Ukrainian refugee in the UK says she recognises items apparently looted from her house sitting on top of a Russian tank in a recent photo.

Alina Koreniuk says the box in the photo contains a new boiler she planned to install before the war started.https://t.co/sEAb5xFCaX pic.twitter.com/Sst3fPGKmB

— Stanislav Aseyev (@AseyevStanislav) May 31, 2022