Na TikToku sa šíri nebezpečný trend. Odborník varuje: neprelepujte si na noc ústa lepiacou páskou

Niektorí ľudia sú ochotní uveriť naozaj čomukoľvek a vyskúšať všetko, čo sa objaví na sociálnych sieťach. V rámci najnovšieho trendu na TikToku si ľudia na noc prelepujú ústa lepiacou páskou. Odborník ale varuje, môže to byť naozaj nebezpečné.

Neprelepujte si ústa lepiacou páskou

Na TikToku sa šíri ďalšia nebezpečná výzva. Ľudia si na noc prelepujú ústa lepiacou páskou, aby dýchali len cez nos, píše CNN. Odborník na spánok Raj Dasgupta ale varuje, že to môže byť veľmi nebezpečné, a to najmä pre ľudí, ktorí trpia spánkovým apnoe. Spánkové apnoe patrí medzi najčastejšie poruchy spánku. Podľa štúdie z roku 2019 ňou trpí najmenej miliarda ľudí vo veku od 30 do 69 rokov.

Navyše, existuje len veľmi málo dôkazov o tom, že by vám prelepovanie úst páskou naozaj pomohlo. Napriek tomu však ľudia, ktorí sa do výzvy zapájajú, tvrdia, že im táto praktika pomáha cítiť sa a vyzerať lepšie. Niektorí dokonca hovoria, že im to pomáha zaspať. Akosi však nikto nespomína fakt, že ani odstraňovanie pásky nie je príjemná záležitosť a môže poškodiť mäkké tkanivá v okolí úst.

Samozrejme, na internete sa objavili už aj rôzne alternatívy, vďaka ktorým si vraj ústa prelepíte bezbolestne. Nejeden tiktoker sa ale jednoducho spolieha na obyčajnú lepiacu pásku. O prelepovaní úst páskou sa hovorilo už aj predtým. Ak totiž človek spí s otvorenými ústami, môže to viesť k chrápaniu a navyše, človek má sucho v ústach a je smädný. Spanie s otvorenými ústami údajne môže časom zapríčiniť aj ochorenie ďasien.

Poraďte sa s lekárom

Novinár James Nestor sa rozhodol, že otestuje na vlastnej koži, čo s jeho telom urobí to, ak bude 10 dní počas spánku dýchať len ústami. Dovolil preto vedcom, aby mu do nosa silikónové prekážky. V roku 2020 sa pre CNN vyjadril, že veľmi rýchlo sa u neho objavilo apnoe, zvýšil sa mu krvný tlak, nahor vystrelil aj pulz a hladina kyslíka v krvi poklesla, následkom čoho sa cez deň nedokázal sústrediť.

Aj podľa odborníkom je dýchanie nosom jednoducho zdravšie. Chĺpky v nose zachytávajú prachové častice či rôzne alergény z ovzdušia a zvlhčujú vzduch. Ak dýchame ústami, suchý vzduch dráždi pľúca. Dýchanie nosom navyše pomáha uvoľniť sa, čo pomáha rýchlejšie zaspať.

Prelepovanie úst páskou ale problém spania s otvorenými ústami nevyrieši, a už vôbec nie, ak si ústa prelepíte hrubou páskou, ako to vo filmoch robia únoscovia svojim obetiam. Podľa odborníkov je ideálne porozprávať sa o kvalite spánku a o prípadnom spánkovom apnoe s lekárom.