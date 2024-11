Na tento moment Paľo Habera tak ľahko nezabudne. Zažil nečakané prekvapenie, ktoré ho dojalo

Aj to najchladnejšie srdce pookroje. Jeden z najznámejších slovenských spevákov sa pochválil niečím, čo sa len tak nevidí. Nejedna slza vypadne po tom, keď zistíte, kto prišiel na pódium na jednom z jeho koncertov. Po tomto zážitku si každý začne užívať život plnými dúškami.

Neobyčajný hosť na koncerte

Slávny spevák Paľo Habera mal koncert so svojou kapelou Team v Banskej Bystrici, keď zrazu nastal moment, ktorý by mu nenapadol ani len vo sne. Slzy sa mu tisli do očí, pričom ani jeho fanúšikovia neskrývali nadšenie až dojímavý plač. Paľo potvrdil, že aj on je citlivý, hoci ako porotca v súťaži SuperStar pôsobil inak.

„Na koncertoch som už zažil kadečo a len tak ma niečo prekvapí. Ale včera v Banskej Bystrici to bolo nečakané,” začal spevák tajomne na sociálnej sieti. „Opäť mimoriadne pozitívne publikum a pár nečakaných hostí. A ja sa chcem pristaviť pri jednom z nich.”

Ako ďalej dodal, nešlo len tak o obyčajného hosťa, ktorého bežne nájdete na koncertoch. „Volá sa pani Lýdia. Dostala lístok na náš koncert ako darček k svojim narodeninám. K 90!!!! Sme vraj jej najobľúbenejšia skupina,” pokračoval spevák na Instagrame.

Nezabudnuteľný moment