Na šport či bežné počúvanie: Toto sú slúchadlá, ktoré si zamilujete na prvé použitie

Vianoce sa blížia a viacerí z vás možno uvažovali o tom, že svojho blízkeho obdarujú kvalitnými slúchadlami. Nech sa ich výber zdá akokoľvek jednoduchý, vedzte, že niekedy je to presný opak. Na výbere správnych slúchadiel nesmierne záleží, pretože existuje niekoľko ich typov a dôležité je pozerať sa nielen na to, či sú bezdrôtové a koľko stoja, ale napríklad aj na to, na akú činnosť sú určené. Táto novinka na trhu plní svoj účel vo všetkých špecifikách.

Mnohí z nás si svoj deň nedokážu predstaviť bez hudby. Možno patríte medzi tých, ktorí hudbu počúvajú už pri ranných rituáloch, niektorí až po ceste do práce či školy. Mnohí sa však bez hudby nezaobídu počas celého dňa, pričom nielen rádiá a reproduktory sú to, cez čo ju počúvame.

Vyberte si vhodného spoločníka na trávenie voľného času

Slúchadlá sa stali v našich životoch predmetom každodenného využitia. Stali sa našim spoločníkom pri práci, počas cestovania, no aj pri prechádzkach osamote či pri športe. Nech už však slúchadlá používate pri čomkoľvek, mnohí ste sa možno ani nezamysleli nad tým, či pri tej-ktorej činnosti máte na (alebo v) ušiach správny typ.

Ako si teda vybrať tie najvhodnejšie nielen pre seba, ale možno aj pre svojich blízkych na Vianoce? Skvelým riešením by mohli byť špičkové slúchadlá PH805, ktoré vzišli z dielne značky Philips. Tie sú totiž momentálne tým najlepším spoločníkom pri akejkoľvek činnosti.

Ponuka slúchadiel na trhu už dnes nie je obmedzená len na niekoľko typov ako tomu bolo v minulosti. V predajniach s elektronikou môžeme nájsť slúchadlá v rôznych cenových kategóriách, farebných prevedeniach a s rôznymi vychytávkami, ktoré spotrebiteľom ponúkajú.

Ste skôr hudobným fajnšmekrom, ktorý si chce vychutnať hudbu bez nerušivých vonkajších vplyvov? Pravidelné športovanie v posilňovni alebo vonku si neviete predstaviť bez hudobného podmazu, no zavadzajú vám zbytočne dlhé káble? Toto všetko, ba ešte viac, ponúkajú slúchadlá Philips PH805. Tento model prichádza s výborným zvukovým výkonom, potláčaním šumu, pohodlím pri ich nosení, navyše v modernom dizajne a vyhotovením špičkovej kvality.

Len máloktoré slúchadlá dokážu toho splniť toľko ako tieto. Využije ich ako bežný užívateľ na počúvanie hudby, tak aj športovec, ktorý si napríklad beh vonku bez toho, aby niečo počúval, nevie predstaviť.

Aj ticho sa dá ovládať

Ako píše výrobca na svojom webe, najväčšou výhodou slúchadiel PH805 je ich vysoké rozlíšenie zvuku. Čo to znamená?

Pokročilá technológia Digital ANC dokáže úroveň okolitého hluku potlačiť až na úrovni -27dB, čím sa odstráni až 95 % šumu v pozadí. Ak by ste teda mali slúchadlá na hlave práve v čase prechádzky v daždi, dopad kvapiek na dáždnik a okolo vás nepočujete a môžete sa pokojne unášať na skvelom zvuku hudby. Máte tak jedinečnú možnosť sa úplne odizolovať od okolitého ruchu a je jedno, v akom prostredí. Samozrejme, nastavenie tejto funkcie je čisto na jej užívateľovi a kvôli istej bezpečnosti je dobré aspoň trochu vnímať okolie, cez ktoré prechádza, aspoň okrajovo.

Ak ale napríklad pracujete často v hlučnej kancelárii alebo často cestujete vlakom, tak nebudete mať žiadny problém úplne vypnúť. Slúchadlá si ľahko nastavíte tak, aby vás pri počúvaní hudby či podcastov nič nerušilo.

Zvuk, vďaka ktorému vám nič neunikne

Elektronika, tvrdé metalové gitary alebo hovorené slovo podcasterov – to všetko bez ohľadu na váš hudobných vkus vám slúchadlá s vysokým rozlíšením umožnia vychutnať si naplno. Dokonalo vyladené neodýmiové akustické budiče vám pri počúvaní zabezpečia hlboké basy a čisté stredné tóny, čo ešte viac podčiarkne celkový zážitok zo zvuku v slúchadlách.

Praktické a kompaktné

Vďaka tomu, že tieto slúchadlá sú bez akýchkoľvek káblov a jednoducho si ich dokážete nasadiť cez hlavu na uši, budú skvelým pomocníkom pri akejkoľvek činnosti. Mäkké náušníky zakryjú celé ucho, hlavový oblúk je ľahký , veľmi jednoducho nastaviteľný a hladký, vďaka čomu nehrozí, že by sa vám slúchadlá mohli zachytiť do vlasov.

Keď ich nepoužívate, tak na stole ani nikde inde rozhodne nezavadzajú, čo je ich ďalšie plus. Vďaka viacerým spôsobom zloženia ich prakticky poskladáte a uložíte kamkoľvek – či už do zásuvky v stole alebo hoc aj do batohu, či tašky. K produktu navyše každý dostane praktický pevný obal, v ktorom môžete slúchadlá jednoducho prenášať napríklad aj pri cestovaní mestskou hromadnou dopravou.

Päť minút nabíjania, dve hodiny hudby

Slúchadlá Philips PH805 disponujú funkciou rýchleho nabíjania, pričom možné sú dve jeho úrovne – bleskové a rýchle nabitie. Pri rýchlom nabíjaní stačí slúchadlá cez kábel pripojiť k nabíjačke na 15 minút a vy si môžete užiť až 6 hodín prehrávania. Každých ďalších 5 minút vám poskytne ďalšie 2 hodiny.

Pri plnom nabití slúchadiel si pritom môžete užiť až 30 hodín prehrávania alebo telefonovania, 25 hodín pri zapnutej funkcii aktívneho potláčania vonkajšieho zvuku.

Ešte jednoduchšie ovládanie

So slúchadlami PH805 môžete robiť skutočne čokoľvek – cvičiť, cestovať, pracovať, variť či upratovať – škála využitia je naozaj pestrá (a napokon len a len na spotrebiteľovi). Stopercentný zážitok poskytujú aj pri telefonovaní. Majú zabudovaný mikrofón s potlačením hluku pre čistý zvuk, takže už sa nestane, že by vás niečo také mohlo počas hovoru otravovať. Slúchadlá vám tiež umožnia prijať hovor, podržať hovor, prepínať medzi 2 hovormi či prepínať medzi hovormi a hudbou pomocou jednoduchého doytkového ovládania na náušníku.

Ešte jednoduchšie ovládanie zabezpečí aj zabudovaný hlasový asistent, s ktorým svoj pripojený smartfón v prípade potreby ani nemusíte vyťahovať z vrecka či tašky a chytať ho do rúk. Jediným dotykom náušníka hlasového asistenta aktivujete a môžete ho požiadať, aby vám notifikácie z telefónu jednoducho prečítal. Slúchadlá PH805 sú tak skutočne šikovným pomocníkom, s ktorým váš život bude oveľa jednoduchší.

Slúchadlá Philips PH805 prichádzajú v jednoduchom a čistom čiernom prevedení a ich konektivitu až do vzdialenosti 10 metrov zabezpečuje verzia rozhrania Bluetooth 5.0. V pohotovostnom režime vydržia aj 200 hodín a ich citlivosť je 90dB pri frekvenčnom rozsahu 7 až 40 000 Hz. Vďaka bezdrôtovému prevedeniu budú ideálnym (nielen) vianočným darčekom pre každú vekovú skupinu a aj náročného zvukového fajnšmekra.

Ak vás tieto slúchadlá zaujali, viac o nich sa dozviete aj na oficiálnom webe, kde tiež nájdete aj ďalšie zaujímavé ponuky elektroniky.

V spolupráci s Philips.