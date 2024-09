Na Slovensku sa vlní chladný vzduch, zasiahnu nás mrznúce hmly. Pripravte sa na dážď aj mráz, takýto nás čaká mesiac

Sme na začiatku nového týždňa a počasie bude miestami mrazivé. Zajtrajškom sa prehupneme do nového mesiaca. Október by mal byť podľa iMeteo pokojný, len prvé dni budú sprevádzané výdatnými zrážkami.

Posledný septembrový pondelok bude jasný, zrána však na Slovensko dopadla aj mrznúca hmla. Naďalej ostáva chladno, na niektorých miestach teploty klesnú o 5 °C nižšie pod dlhodobý priemer, píše iMeteo.

Chladné počasie pokračuje

Teploty sa dnes budú pohybovať medzi +12 a +17 °C. Na Orave a pod Tatrami bude chladnejšie, okolo +10 až +12 °C. Pocit chladu však umocní vietor, a to napriek tomu, že bude slabý.

Nočné teploty z pondelka na utorok môžu na niektorých miestach klesnúť na -4 °C.

Predpoveď na október

Ako ukazuje predpoveď na október, ani v ďalších dňoch sa situácia príliš nezmení. Mesiac bude pomerne pokojný, nemal by nás čakať žiadny extrém.

Zaujímavé to však bude na začiatku mesiaca. Podľa predpovedí by mal byť prvý týždeň „teplotne slabo podpriemerný a zrážkovo nadpriemerný“. Vplyvom vlniaceho sa studeného frontu príde upršané počasie.

Už ďalší týždeň prinesie prvé mrazy, ktoré môžu udrieť na veľkej časti nášho územia. Vyskytnú sa vo viacerých dolinách a kotlinách.

Ako ďalej predpovedá portál, z hľadiska očakávaného vývoja počasia sa budú striedať slnečné dni so zrážkami. Ide však o bežné jesenné počasie

Teploty sa budú držať medzi +10 až +20 °C. Nočné teploty by mali byť v intervale +10 až +2 °C . Znamená to teda, že nás síce počas prvých októbrových dní zasiahnu mrazy, neskôr sa však oteplí.

Svoju úlohu v počasí zohrá aj teplejší Atlantik. Nad ním sa majú sformovať hlbšie tlakové níže, ktoré by do Európy mohli priniesť víchrice.

Predpoveď na október okrem iného naznačuje aj to, že by sme sa nemali dočkať prvého snehu. Aj keď sa v priebehu uplynulých rokov stalo, že záver októbra sprevádzala snehová kalamita, tento rok zrejme nepríde. Rovnako tak by nám nemali hroziť ani povodne.