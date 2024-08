Na Slovensko sa valia ďalšie silné búrky a bude veľmi dusno: Pozor si dajte najmä v týchto lokalitách

Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené, ojedinele prechodne zmenšená oblačnosť. Miestami očakávajú meteorológovia prehánky, dážď alebo búrky, a to aj intenzívne. Bude teplo a lokálne dusno. Najvyššia denná teplota dosiahne 29 až 34, na Orave a pod Tatrami miestami okolo 27 stupňov Celzia.

Teplota na horách vo výške 1500 m bude okolo 18 stupňov. Na svojom webe o tom informuje Slovenský hydrometeorologický ústav. Fúkať bude slabý, neskôr miestami juhovýchodný až južný vietor do 6 m/s (20 km/h). Pri búrkach prechodne zosilnie. Spadne približne do 10 milimetrov zrážok, pri búrkach okolo 10 až 30 milimetrov, ojedinele okolo 40 milimetrov.

Vhodné podmienky pre búrky

„Mal by sa teda opakovať včerajší scenár, kedy taktiež bolo najskôr nepríjemne dusno a teplo, vďaka čomu sa však vytvárali vhodné podmienky pre búrky. Prvé búrky sa môžu objaviť popoludní v oblasti hôr severného Slovenska, no to hlavné by malo prepuknúť večer,“ dodáva iMeteo.

S prvými búrkami treba počítať už od 17:00 v Bratislavskom a v Trnavskom kraji, následne budú postupovať smerom k severovýchodu. Najhoršia situácia bude večer a v noci na západnom Slovensku, najmenšie riziko búrok je vo východnej časti našej krajiny.