Na Sibíri zatkli vodcu kultu. Tvrdil o sebe, že je Ježiš a nasledovníkov nútil k vegánstvu

Na ruskej Sibíri je v poslednom období pomerne rušno. Tentokrát sa však nehasili požiare, neodstraňovali následky ekologických katastrof, ani sa neotrávil žiaden politický predstaviteľ opozície. Ruské úrady tentokrát zatýkali vodcu náboženského kultu, ktorý na Sibíri viedol bývalý dopravný policajt Sergei Torop.

Takmer 30 rokov bol členom a najvyšším vodcom kultu a svojim nasledovníkom tvrdil, že je reinkarnovaným Ježišom Kristom. Teraz je ale všetkému koniec. Podľa informácií webu The Guardian, Sergeia Toropa obkľúčili ozbrojení policajti a zatkli ho. Kvôli možnému úteku vodcu kultu boli pri zásahu použité aj helikoptéry.

Okrem Toropa ruskí policajti zatkli aj dvoch jeho pobočníkov. Trojica mužov je teraz vo väzbe a na krku majú obvinenia z ilegálneho založenia náboženskej organizácie, ktorá formou emocionálneho vydierania žiadala od svojich členov a ďalších subjektov peniaze.

Tvrdil, že je Ježišom

Torop kult založil po tom, čo v roku 1989 prišiel o prácu. Následne povedal, že v jeho živote došlo k akémusi „prebudeniu“, keď sa bývalý Sovietsky zväz začal rozpadať. V roku 1991 založil hnutie, dnes známe pod názvom Cirkev posledného testamentu.

Sekta má podľa všetkého niekoľko tisíc nasledovníkov, ktorí žili v odľahlých osadách v Krasnojarskej oblasti na Sibíri. Samozrejme, mnoho členov získal Toropov kult aj mimo ruského územia.

The Guardian uvádza, že Visssarion, ako si Torop hovoril, členom kultu najskôr tvrdil, že Ježiš dáva na ľudí žijúcich na Zemi pozor z orbitu a že Panna Mária je tou, kto skutočne „riadi Rusko“. Neskôr sa Torop sám prehlásil za reinkarnovaného Krista.

Členov nútil k vegánstvu, Vianoce oslavovali na jeho narodeniny

Cirkev posledného testamentu uctieva mnohé zvláštne praktiky. Toropova komúna uznáva a vykonáva mnohé obrady vyvodzované z pravoslávneho kresťanstva, cudzie jej nie sú ani enviromentálne nariadenia či mnohé ďalšie pravidlá, ktorými sa veriaci museli riadiť.

Torop svojich nasledovníkov napríklad nútil k vegánstvu a Vianoce sa oslavovali 14. januára, teda na jeho narodeniny. Zároveň tiež roky počítali od roku 1961, teda od roku, kedy sa Torop narodil.

Zatiaľ nie je jasné, čo s tisíckami Toropových nasledovníkov bude. Podľa informácií The Guardian ruské úrady o Toropovej sekte vedeli dlhé roky, no rovnako dlhý čas ju vôbec neriešili. Teraz ale mal kult nejakým spôsobom zasiahnuť do miestnych obchodných záujmov, čo sa ruským úradom nepáčilo, preto voči sekte zakročili.

Ako to v Cirkvi posledného testamentu chodilo, si môžete pozrieť aj v dokumente nižšie.