Na pokračovaní oscarového Bohemian Rhapsody sa vo veľkom pracuje. Potvrdil to gitarista skupiny Queen

Dlho sa o ňom hovorilo, no mnohí verili, že ide len o dohady a zbožné priania, ktoré nikto neprivedie k realizácii. Zdá sa ale, že pokračovania Bohemian Rhapsody sa napokon predsa len dočkáme. Nedávno to v rozhovore potvrdil jeden zo zostávajúcich členov legendárnej skupiny Queen. Tak trochu, píše web Unilad.

Snímka o hudobnej legende Freddiem Mercurym a jeho skupine Queen v roku 2018 rozpútala hotový ošiaľ. Reakcie divákov boli síce zmiešané, tie pozitívne ale vo veľkom prevládali. Zisky rástli bleskovou rýchlosťou a už krátko po premiére sa začali skloňovať aj oscarové nominácie. Tie napokon aj prišli a v troch kategóriách došlo aj k víťazstvám. Za Bohemian Rhapsody a stvárnenie hlavnej postavy si Oscara za Najlepšieho herca v hlavnej úlohe odniesol Rami Malek (Freddie Mercury), snímka ale získala tiež cennú sošku v kategóriách Najlepší strih a Najlepší strih/mix zvuku.

Dočkáme sa Bohemian Rhapsody 2?

Mnohí preto po enormnom úspechu očakávali, že tvorcovia na čele so zostávajúcimi členmi skupiny Queen pripravia divákom aj pokračovanie. O čom by malo byť, to nikto netušil a ani nevie, pretože film Bohemian Rhapsody skončil presne tam, kde mal a skončil dobre. Dohady o možnom pokračovaní ale ani tri roky po premiére snímky v kinách neutíchajú, práve naopak.

Bohemian Rhapsody 2 je totiž skutočne v pláne a tieto dohady potvrdil aj samotný gitarista skupiny Queen, 74-ročný Brian May, píše web Unilad. Ako v nedávnom živom chate na Instagrame fanúšikom potvrdil, tvorcovia na čele s kapelou aktuálne hľadajú ten správny príbeh a nápady, ako pokračovanie uchopiť.

Hľadajú ten správny príbeh

„Pracujeme na tom a hľadáme správne nápady. Bude to nesmierne ťažké, pretože nikto z nás vtedy nedokázal predpovedať, aký obrovská ohlas to bude mať,“ povedal. Narážal tým na celkový úspech snímky, ktorá lámala rekordy návštevnosti aj v slovenských kinách.

Ako ale May ďalej dodal, nikto nevie, kedy sa k realizácii projektu tvorcovia dostanú a či vôbec, aj keď reálne na pokračovaní pracujú. „Áno, premýšľame, že by k tomu mohlo dôjsť, ale scenár bude musieť byť naozaj prepracovaný. A chvíľu to potrvá, kým na to prídeme,“ dodal v rozhovore May.

Dohady potvrdili aj ďalší dvaja dôležití muži

Reči o prípadnom pokračovaní Bohemian Rhapsody kolujú internetom i médiami už takmer tri roky. Správy o veľkých diskusiách ohľadom neho potvrdil aj režisér videoklipov skupiny Queen Rudi Dolezal. Ten v rozhovore pre web Page Six prezradil, že úzkom kruhu kapely sa o filmovom pokračovaní „naozaj veľa diskutuje“.

Aj bubeník Roger Taylor pre hudobný magazín Rolling Stone pred rokom povedal, že projekt Bohemian Rhapsody 2 je vo veľmi skorých štádiách príprav. Taktiež ale potvrdil, že na to, aby k jeho realizácii došlo, musí byť scenár naozaj dobrý a dokonca lepší ako jeho predchodca.

Zdá sa teda, že aj keď sa na pokračovaní pracuje, je dosť možné, že sa vôbec nemusí stať realitou. Boli by ste za to, aby Bohemian Rhapsody 2 vzniklo? Svoj názor môžete vyjadriť v ankete pod článkom.