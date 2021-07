Akoby to ani nebol on: Jared Leto podstúpil kvôli postave vo filme House of Gucci neuveriteľnú premenu

Jeden z najočakávanejších filmov tohto roka sa po prvej fotografii ukazuje v nových propagačných materiáloch, ktoré divákov doslova na jeho zhliadnutie na veľkom plátne navnadia. Projekt House of Gucci bol dlhé mesiace zahalený rúškom tajomstva a filmoví fanúšikovia môžu byť za to vďační. To, čo totiž máme možnosť vidieť na prvých propagačných posteroch teraz, doslova zaváňa nesmiernou kvalitou.

Áno, je na mieste otázka, prečo by sme mali byť celí bez seba len pri pohľade na nejaké plagáty. Stačí sa ale len pozrieť trošku lepšie. Hviezdne obsadená krimi dráma s názvom House of Gucci na seba strhla nemalú porciu pozornosti už pri ohlásení obsadenia hlavných postáv. A deje sa tak aj teraz po zverejnení prvých plagátov i plnohodnotného traileru. Ten si môžete pozrieť nižšie.

Neuveriteľná premena Jareda Leta

Čaká nás doslova hviezdny ansámbel hercov, medzi nimi aj viacero držiteľov prestížneho Oscara. V snímke inšpirovanej knižkou o spiknutí v rodine známeho módneho návrhára v réžii Ridleyho Scotta uvidíme speváčku Lady Gaga (A Star Is Born), Adama Drivera (Star Wars VII – IX, Marriage Story), Jareda Leta (Dallas Buyers Club, Requiem for a Dream, Suicide Squad), Al Pacina (The Godfather, Once Upon a Time In Hollywood) či Jeremyho Ironsa (Lolita, Justice League).

A ako si práve na posteroch môžeme všimnúť, najväčšiu zmenu musel kvôli svojej postave podstúpiť práve oscarový Leto. Ten sa v snímke predstaví ako Paolo Gucci.

Ostro sledovaný prípad vraždy na objednávku

V centre diania stojí Patrizia Reggiani (Lady Gaga) ako exmanželka Maurizia Gucciho (Adam Driver), vnuka slávneho módneho návrhára. Tá je súdená a odsúdená za vraždu svojho manžela, ktorého mala dať zabiť na schodoch jeho kancelárie v roku 1995. Dôvodom bolo to, že ju podvádzal. Reggiani bola odsúdená a vo väzení strávila 18 rokov, pričom na slobodu bola prepustená v roku 2016. Odsedieť si mala 29 rokov. Samozrejme, prípad tejto vraždy bol verejnosťou i médiami ostro sledovaný a Reggiani nielen tvrdila, že s vraždou nič nemá, ale tiež si vyslúžila prezývku „čierna vdova“.

Hviezdne obsadená krimi dráma podľa skutočnosti

Hviezdny ansámbel spomenutý vyššie doplnia ďalšie herecké esá ako Jack Huston (Domenico De Sole), Reeve Carney (Tom Ford), Salma Hayek (Giuseppina Auiremma), Camille Cottin (Paola Franchi), Mădălina Diana Ghenea (Sophia Loren) a ďalší.

Al Pacino sa predstaví ako Aldo Gucci, Jeremy Irons stvárni Rodolfa Gucciho.

Novinka Ridleyho Scotta vychádza z knižnej predlohy The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed z roku 2001 autorky Sary Gay Forden. V kinách tento film inšpirovaný skutočným príbehom uvidíme 25. novembra 2021.

Viac posterov k filmovej novinke House of Gucci nájdete v galérii: