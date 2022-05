Na pobrežie Texasu more pravidelne vyplavuje strašidelné bábiky. Vedci stále netušia, odkiaľ sa berú

Počas prechádzky na pláži človek natrafí na všeličo. Nanešťastie, najčastejšie sú to v posledných desaťročiach odpadky. Táto pláž je však skutočne zvláštna, už istý čas sa na nej pravidelne objavujú strašidelné bábiky. Vedci však netušia, prečo a odkiaľ sa berú.

Na pobreží sa našli desiatky strašidelných bábik

Organizácia Mission-Aransas National Estuarine Research Reserve (NERR) v Texase spája vedcov a politikov v snahe ochrániť miestnu faunu, flóru a kvalitu vody. Do procesu ochrany sa snaží aktívne zapájať aj majiteľov pozemkov, regionálne hospodárstva zamerané na rybolov, ako aj študentov či významných profesorov z miestnej univerzity. Ako však píše portál Houston Chronicle, v súčasnosti ich zamestnáva naozaj nezvyčajný problém. Na lokálnej pláži sa objavilo už najmenej 30 strašidelných bábik.

Jace Tunnell, ktorý stojí na čele NERR, má na starosti takmer 65 kilometrov dlhý úsek pláže pozdĺž pobrežia Texaského zálivu od severného ostrova Padre až po ostrov Matagorda. Podľa portálu All That Is Interesting práve on objavil jednu z prvých bábik, konkrétne hlavu bábiky v januári minulého roka. Odvtedy sa podarilo nájsť najmenej 30 strašidelných bábik v rôznom stave. Niektorým chýbajú končatiny, iným zas oči, sú poškriabané a polámané.

Tunnell začal fotografie bábik uverejňovať prostredníctvom Facebooku. Pochopiteľne, mnoho ľudí to pobúrilo, nepáči sa im, že niekto takýmto spôsobom znečisťuje životné prostredie. Na sociálnej sieti sa Tunnell pochválil aj úlovkom, na ktorý celkom iste tak skoro nezabudne. Jedna z prvých bábik, ktorú objavil, slúžila pôvodne ako erotická pomôcka.

Jeden z fanúšikov kúpil hlavu erotickej pomôcky

Keď jej fotografiu uverejnil na sociálnej sieti, skupina zažila nečakaný prílev nových fanúšikov. Jeden z nich bol dokonca ochotný hlavu bábiky kúpiť, zaplatil za ňu 35 dolárov. Tunnell peniaze daroval fondu na záchranu korytnačiek.

Jace dodáva, že more je takpovediac plné hotových nočných môr. Keď si človek myslí, že na pláži našiel vyplavené už snáď všetko, objaví sa v piesku čosi nové. S desiatkami bábik však zrejme nikto nerátal. Vedci si ani dnes nie sú celkom istí, odkiaľ vlastne všetky tie bábiky priplávali. Nazdávajú sa, že možno z Mexika či z iných štátov v oblasti Perzského zálivu.

Možno bábiky popadali do mora z lodí. Nech však prichádzajú odkiaľkoľvek, prúdy v Perzskom zálive ich napokon takmer vždy vyplavia práve na spomínaný úsek pláže. Žiaľ, vyplavujú sa tu nielen bábiky. Na texaskom pobreží sa nachádza desaťkrát viac odpadkov ako na iných plážach Mexického zálivu.

Čo sa bábik týka, Tunnell začal dokumentovať, čo všetko už na pláži objavil. Bábikám dáva dokonca aj mená. Jednu z nich pomenoval Chucky po hororovej postavičke. Keďže sa podarilo predať hlavu bábiky, rozhodol sa, že do aukcie pôjdu aj ďalšie. Samozrejme, peniaze poslúžia na ochranu životného prostredia.