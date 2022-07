Na Nový Zéland zabudnite. Zverejnili rebríček najlepších a najhorších krajín, kam sa môžete presťahovať

Život nikde nie je celkom dokonalý, hovorí sa ale, že tráva je vždy zelenšia u susedov. Väčšina ľudí sa aspoň z času na čas zamyslí nad tým, aké by to bolo žiť v inej krajine. Tento rebríček vám prezradí, ktoré krajiny by ste mali vyskúšať a ktorým by ste sa mali radšej vyhýbať oblúkom.

Organizácia InterNations na základe odpovedí 12 000 respondentov zo 181 krajín zostavila rebríček miest, v ktorých sa prisťahovalcom žije najlepšie, ale aj najhoršie. Ako informuje portál The Guardian, ľudia hodnotili kvalitu života na danom mieste, náklady na život, bezpečnosť, celkovú finančnú istotu, byrokratickú záťaž, ale aj to, ako sa im v danej krajine podarilo zapadnúť.

Výsledkom hodnotenia je rebríček s 52 krajinami, pričom umiestnenie niektorých je veľkým prekvapením. Napríklad, Nový Zéland sa umiestnil na predposlednej priečke, horšie hodnotenie získal už len Kuvajt. Aj keď je Nový Zéland z mnohých strán ospevovaný, mnohí nelichotivé umiestnenie v rebríčku pripisujú nízkym platom a vysokým nákladom na život.

Ľudia, ktorí sa sem presťahovali, nie sú spokojní s pracovnou dobou, náplňou práce, ale ani plácou, ktorú za ňu dostávajú. Podľa nich nie je postačujúca na to, aby mohli viesť pohodlný život. Na druhej strane, nespornou výhodou Nového Zélandu je nádherná príroda.

Takto vyzerá rebríček krajín, kde je kvalita života podľa prisťahovalcov najvyššia: