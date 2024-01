Na medzinárodnom letisku v Tokiu horí: Došlo k zrážke dvoch lietadiel

Na vzletovej a pristávacej dráhe Medzinárodného letiska v Tokiu, známeho aj ako Haneda, horí lietadlo. Podľa prvotných informácií sa tam zrazilo dopravné lietadlo Japan Airlines s lietadlom pobrežnej stráže, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

A vehicle of some type appears to have been on the runway and made contact with the left wing (fuel tank) of the Japan Airlines Airbus A350 at Tokyo-Haneda Airport on January 2nd.#breaking #news #aviation #airplane #airplanecrash pic.twitter.com/YKeqt70OMO

— Dillonshrop (@Dillonshrop06) January 2, 2024