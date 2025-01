Na superlacný tovar sa môžu tešiť ďalší Slováci. Action zrejme otvorí svoju prvú predajňu v srdci Slovenska

Od chvíle, ako Action otvoril svoju prvú slovenskú predajňu v Bratislave, vzbudil u zákazníkov veľký záujem. Jeho tuzemská expanzia nabrala v uplynulých mesiacoch na obrátkach a svoju sieť holandský reťazec rozšíril naprieč celou krajinou. Kým v hlavnom meste už stihol otvoriť 4 obchody, v krajských mestách ako Košice či Banská Bystrica stále absentuje. Situácia sa však pravdepodobne čoskoro zmení.

Minimálne teda pre mesto v srdci Slovenska – Banskú Bystricu. Bystričania v súčasnosti môžu navštíviť Action v neďalekom Zvolene, no ako naznačujú indície, už čoskoro by mali mať aj vlastnú predajňu. Na pracovnom portáli Profesia.sk totiž zástupcovia spoločnosti vypísali ponuku, v rámci ktorej hľadajú manažment predajne práve do tohto mesta. Takýto signál býva znakom, že sa tu pripravuje otvorenie ďalšej slovenskej prevádzky.

Platové podmienky sa začínajú na úrovni 1 450 eur mesačne, no konečná suma sa zrejme bude odvíjať od konkrétnych skúseností a pracovnej pozície daného uchádzača. Okrem peňazí Action záujemcom sľubuje zľavu na sortiment, prepracovaný program zaškolenia, občerstvenie, či odmeny za odporúčanie vhodného kandidáta do zamestnania. Na druhej strane, úspešný uchádzač musí splniť niekoľko podmienok.

Tou hlavnou je približne päťročná prax v maloobchodnej sfére a tiež skúsenosti vo vedúcej pozícii. Manažér by sa tiež nemal báť pomôcť svojmu tímu priamo v predajni, napríklad aj počas víkendov. Manažment prevádzky Action sa skladá z vedúceho pracovníka a 3 – 4 zástupcov manažéra. V ponuke sa nešpecifikuje presný dátum nástupu do zamestnania a nie je teda ani jasné, kedy by obchod v Bystrici mohli otvoriť.

Známa tiež nie je ani konkrétna lokalita, do úvahy prichádza niekoľko miest. Aby sme zistili viac informácií, kontaktovali sme aj zástupcov spoločnosti Action. V prípade ich vyjadrenia budeme článok aktualizovať.