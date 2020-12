Myslíte si, že máte pomalý metabolizmus? Toto sú faktory, ktoré najviac ovplyvňujú, koľko kalórií denne spálite

Myšlienka rýchleho a pomalého metabolizmu pramení z toho, že niekto s pomalým metabolizmom jednoducho nespotrebuje rovnaké množstvo energie na vykonanie rovnakej úlohy, ako človek s rýchlym metabolizmom. Skutočne sa však rýchlosť metabolizmu líši od človeka k človeku?

Terezie Tolar-Peterson, docentka potravinárstva, výživy a stravovania na štátnej univerzite v Mississippi píše pre portál The Conversation, že táto otázka je zložitejšia, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Na aktuálnu rýchlosť metabolizmu totiž vplýva množstvo faktorov, ktoré ho posúvajú na rýchlejší či pomalší “prevodový stupeň”.

Energetické potreby organizmu

Metabolizmus označuje všetky chemické reakcie potrebné na udržanie života. Jeho hlavnými úlohami je premena jedla na energiu, teda štiepenie potravy na bielkoviny, tuky, cukry, nukleové kyseliny, niektoré uhľohydráty a tiež eliminácia odpadu.

Pokiaľ ide o spotrebovanie energie, tak je určite potrebné spomenúť bazálny metabolizmus, ktorý predstavuje minimálne množstvo kalórií potrebných na udržiavanie základných funkcií v pokoji. Výdaj energie, ktorý sa použije pri odpočinku alebo spánku je asi 60 či 65 % celkového výdaja energie.

Bazálny metabolizmus nezohľadňuje kalórie potrebné na všetko ostatné – pohyb (25 až 30 %), duševná práca či trávenie jedla (5 až 10 %). Celkový výdaj energie tak kombinuje váš pokojový energetický výdaj a energia vynaložená na ostatné činnosti.

U dospelých žien s hmotnosťou 57 kilogramov sa denný kalorický príjem pohybuje v rozmedzí 1 600 až 2 400 kalórií. U muža s hmotnosťou 70 kilogramov je to od 2 000 do 3 000 kalórií. Znamená to, že približne na 1 kilogram hmotnosti potrebujeme 13 kalórií.

Ak teda jedna osoba s rovnakou hmotnosťou a pohlavím má rozdielne kalorické potreby, znamená to, že jedna z nich má rýchlejší metabolizmus? Podľa Tolar-Petersenovej to nie je nevyhnutné. Jedna z týchto osôb totiž môže tráviť svoj deň s väčšou fyzickou aktivitou, ako tá druhá.

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť metabolizmu

Metabolizmus závisí od faktorov ako je genetika, pohlavie, vek, stavba tela či množstvo pohybu či cvičenia. Aj zdravotný stav ovplyvňuje metabolizmus. Jedným z regulátorov metabolizmu je tiež štítna žľaza. Čím viacej tyroxínu vyprodukuje, tým vyššia bude bazálna rýchlosť metabolizmu.

Ako bolo napísané, aj zdravotný stav má svoj vplyv a to aj okamžitý. Pri horúčke sa s každým navýšením telesnej teploty o 0,5 stupňa Celzia, zvýši rýchlosť bazálneho metabolizmu o 7 %. Medzi ďalšie zdravotné faktory ovplyvňujúce bazálny metabolizmus patrí tiež atrofia, dlhodobé hladovanie, nízka hladina kyslíka v krvi, svalové poruchy, depresia či cukrovka.

Nemenej dôležitým faktorom je zloženie tela. Žena s nadváhou, ktorá má 40 % tuku a 34 kilogramov svalovej hmoty spáli pri odpočinku menej kalórií ako žena s 30 % tuku a 50 kilogramov svalov. Svalové tkanivo je totiž metabolicky aktívnejšie.

Aj preto bazálny metabolizmus klesá s vekom. Starší ľudia zvyčajne strácajú svaly a naberajú tuk, čo znižuje bazálny metabolizmu približne o 1 až 2 % za desaťročie.

Ak naozaj chcete urýchliť svoj metabolizmus, treba pre to niečo urobiť. Najjednoduchší spôsob je nahromadiť svalovú hmotu zvýšením aktivity. Tým spôsobíte aj bazálny metabolizmus potrebný na udržiavanie týchto svalov.