Mastné vlasy a kilá navyše: Profil na Instagrame upravuje fotky celebrít. Ukazuje, ako by vyzerali ako bežní ľudia

Na sociálnej sieti Instagram možno nájsť všeličo. Medzi množstvami serióznych profilov napríklad aj projekty, ktoré z recesie pretvárajú známe celebrity do atypických podôb. Jeden taký sa rozhodol, že skúsi pomocou grafického programu pretvárať známe a stále dokonalo vyzerajúce celebrity do podoby obyčajných ľudí. Ako by vyzerali nielen s kilogramami navyše?

Každý vie, že byť celebritou so sebou prináša aj určité obmedzenie. Prevažná väčšina hviezd sa totiž riadi heslom, že keď už sú mediálne známe, musia aj nejako vyzerať. Ako by však mnohé známe mená svetového šoubiznisu vyzerali ako bežní ľudia strednej spoločenskej vrstvy?

Na to sa pravidelne pozerá jeden z menej známych, no rozhodne zaujímavých profilov na sociálnej sieti Instagram. Projekt s názvom Planet Hiltron totiž transformuje dokonalú vizáž celebrít do podoby bežných smrteľníkov.

Kruhy pod očami, zlý make-up, otrasný štýl obliekania či kilogramy navyše – to všetko pri väčšine hviezdnych mien nebýva zvykom. Na profile Planet Hiltron však áno.

Ako by teda vyzerali známe celebrity, keby sa o seba každý deň nestarali a vyzerali by – podľa mnohých – „normálne“? O tom sa môžete presvedčiť na výbere našich fotografií nižšie. Samozrejme, ak vás táto tvorba v mnohých ohľadoch pobavila, môžete ju sledovať aj na pravidelnej báze. Stačí hodiť follow na profil projektu na Instagrame či na Facebooku.

Johnny Depp

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Planet Hiltron (@planet_hiltron)

Scarlett Johansson

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Planet Hiltron (@planet_hiltron)

Gwyneth Paltrow

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Planet Hiltron (@planet_hiltron)

Rihanna

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Planet Hiltron (@planet_hiltron)

Jennifer Aniston

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Planet Hiltron (@planet_hiltron)

Kardashianky

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Planet Hiltron (@planet_hiltron)

Zooey Deschanel

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Planet Hiltron (@planet_hiltron)

Tom Cruise

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Planet Hiltron (@planet_hiltron)

Nicole Kidman

Pozrite si tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Planet Hiltron (@planet_hiltron)

Kim Kardashian a Kanye West