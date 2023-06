Muža doštípal roj agresívnych vraždiacich včiel, z tela mu vybrali 250 žihadiel. Podľa lekárov je zázrak, že prežil

Muž skončil v rukách lekárov po tom, ako na neho zaútočil agresívny roj vraždiacich včiel. V tele mal najmenej 250 žihadiel. Podľa odborníkov už nemusel byť medzi živými. Vysvetľujú, ako je možné, že niekto prežije takýto útok, kým iného môže pripraviť o život už jediné žihadlo.

Arizonské médiá informovali o prípade muža, ktorého napadol roj agresívnych včiel. 60-ročný John Fisch bol vonku so svojím psom, keď sa incident odohral. Pippinovi sa podarilo ujsť, no podľa Live Science je John na vozíčku. Ten sa počas útoku prevrátil a muž ostal ležať na zemi. John bol po incidente okamžite prevezený do nemocnice, kde mu lekári museli podať morfium, aby mu z tela mohli povyťahovať žihadlá. Našli ich až 250.

