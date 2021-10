Muž zomrel po tom, ako vypil 1,5 litra Coca-Coly v priebehu 10 minút. Nápoj je v tom ale nevinne

Aj keď vám mnoho lekárov povie, že by ste nemali piť sladené kolové nápoje často, ideálne vôbec, hlavnou myšlienkou tohto odporúčania je veľké množstvo cukru obsiahnutého v nápoji, kofeín, či ďalšie pridané látky. To, že by však vypitie 1,5 litra Coca-Coly viedlo až k smrti, je mimoriadne nepravdepodobné, avšak práve niečo také sa údajne stalo.

Veľmi nepravdepodobná smrť

V prvom rade je treba uviesť, že ak máte radi tento nápoj, pravdepodobnosť, že vás usmrtí jeho okamžité vypitie, je prakticky nulová, respektíve, s rovnakou pravdepodobnosťou by vás mohla usmrtiť aj obyčajná minerálka.

22-ročný muž z Číny, o ktorom sa nepredpokladalo, že by mal nejaké ochorenia, prišiel na pohotovosť do nemocnice v Pekingu v mestskom obvode Čchao-jang s akútnymi bolesťami a opuchom v hornej časti brucha, ktorý trval už štyri hodiny, uvádza vedecký portál IFL Science.

Muž mal mať pri kontrole zvýšený tep a to až na úrovni 130 úderov za minútu a tiež nízky tlak a pomalé dýchanie, iba 32-krát za minútu.

Plyn vo vrátnici

Nasledovalo CT vyšetrenie, ktoré ukázalo, že vo vrátnici, nazývanej aj portálna žila, mal nahromadený plyn. To je vážny stav naznačujúci problémy v tráviacom trakte. Vrátnica je jedna z najdôležitejších žíl v ľudskom tele, lebo privádza krv z tenkého čreva obohatenú o živiny do pečene na spracovanie.

Kvôli plynu však jeho pečeň a následne aj ďalšie orgány nedostávali dostatok krvi a tým pádom aj kyslíka. Muž lekárom potom prezradil, že krátko pred nástupom symptómov vypil celú 1,5-litrovú fľašu Coca-Coly.

Lekári sa snažili zmierniť tlak, liečiť zápal a dodávať mu tekutiny. Nanešťastie to nestačilo a nedostatok kyslíka v pečeni spôsobil jej vážne poškodenie a následne aj smrť.

“Pneumatóza (nahromadenie plynu) vrátnice je zriedkavý klinický príznak, známy aj ako znamenie smrti. Možno ho bežne pozorovať u ľudí s brušnou infekciou a črevnou hypertenziou,” napísal lekársky tím v správe uverejnenej ešte v máji tohto roku v Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology. Správa je však momentálne nedostupná.

Profesor biochémie Nathan Davies pre britský bulvárny portál Daily Mail povedal, že podľa neho v tomto prípade hrala úlohu aj iná základná príčina.

Príčina bola asi inde

“Pravdepodobnosť, že vypijete 1,5 litra bežného nealkoholického nápoja a zomriete, je veľmi, ba až extrémne nepravdepodobná. Zvyčajne je tento stav spôsobený tým, že baktérie z tráviaceho traktu idú niekam, kam by nemali, v tomto prípade do výstelky tenkého čreva,” uviedol.

Dodal tiež, že ak by bolo vypitie fľaše kolového nápoja jediným dôvodom úmrtia, po celom svete by sme videli oveľa viac úmrtí tohto typu. Pripustil, že pitie veľkého množstva sýtených nápojov mohlo mať zhoršujúci účinok na celkový stav muža, ale bez základnej príčiny ochorenia je ťažké pochopiť, čo sa naozaj stalo.

Takže, ak máte v obľube Coca-Colu či iné sýtené nápoje a nevadí vám množstvo pridaného cukru či iné látky v nich obsiahnuté, môžete ich bez strachu piť aj naďalej.