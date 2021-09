Microsoft sa chystá na veľký projekt: Z atmosféry povysáva CO2, Coca-Cola z toho potom vyrobí nápoje

Zem treba zbaviť nadbytočného CO2 v atmosfére a zrejme každému je jasné, že nejde o príliš jednoduchú úlohu. Samozrejme, vďaka šikovným hlavám kde-tu po svete sme už dostali množstvo nápadov, ako ľudstvo môže s globálnym otepľovaním bojovať. Vzhľadom na finančnú náročnosť jednotlivých projektov sa ale do toho nikomu priveľmi nechce ísť. Zdá sa ale, že niektoré z popredných svetových firiem sa na to predsa len podujmú. A nielen pre dobro našej planéty.

Denník The Wall Street Journal nedávno informoval o švajčiarskom startupovom projekte, ktorý vyvinul obrovský vysávač. Ten dokáže zo zemskej atmosféry zachytiť oxid uhličitý vo veľkých množstvách. Mimoriadne nákladný projekt sa v praxi osvedčil, no narazil na problém s financiami. Nie každá spoločnosť si totiž prevádzku niečoho takého môže dovoliť. Ako vysávač funguje, si môžete pozrieť vo videu nižšie.

Microsoft povysáva CO2, Coca-Cola z neho potom vyrobí nápoje

Najnovšie ale prekvapuje technologický gigant Microsoft, ktorý po tomto obrovskom vysávači pokukuje a plánuje ho pre dobro planéty využiť. Samozrejme, manažment spoločnosti tým sleduje aj vedľajšie efekty – ak by vysávač totiž Microsoft začal využívať, pomohlo by to spoločnosti stať sa uhlíkovo neutrálnou. Podobné kroky sleduje aj nemecká automobilka Audi, ktorá si potrebu znižovania emisií taktiež uvedomuje.

No tak ako pri každom novom vynáleze, aj v prípade švajčiarskeho vysávača CO2 z ovzdušia vyvstáva otázka, kam s neželaným „odpadom“? Odpoveď je, zdá sa, jednoduchšia, než by sme si mysleli.

CO2 totiž možno vo veľkom využiť napríklad v potravinárskom priemysle na výrobu sýtených nápojov. Jedným z odberateľov CO2, ktoré Microsoft i Audi pri svojej výrobe vypustia, by sa tak mohol stať nápojový gigant Coca-Cola.

Nesmierne drahý vynález, ale účinný

Keďže cena vysávačov CO2 sa pohybuje v doslova astronomických výškach, takúto technológiu si nemôže dovoliť len tak hocikto. Viac než dosť finančných prostriedkov však majú spomínané firmy Microsoft a Audi, ktoré sa aj napriek tomu švajčiarsky startup chystajú využívať. Povysávaný CO2 potom následne plánujú dodávať spoločnostiam, ktoré vyrábajú sýtené nápoje. Práve toto odvetvie totiž ročne spotrebuje viac ako 10 miliónov ton CO2.

Ako píše web Živě.cz, prístroj funguje zhruba rovnako ako akýkoľvek iný vysávač v bežnej domácnosti. Na jednej strane nasáva pomocou 30 ventilátorov vzduch z atmosféry. Ten následne prechádza cez filter, ktorý oxid uhličitý zachytí a ukladá ho do nádrží. Jedno takéto zariadenie dokáže zachytiť až 1 500 ton CO2.

Výroba a inštalácia jedného ventilátoru v tomto zariadení stojí až 220-tisíc amerických dolárov. Druhou a taktiež veľmi nákladnou položkou je elektrina, ktorá celý systém poháňa. Aby bolo možné toto zariadenie používať vo veľkom, treba prísť na spôsob, ako znížiť výrobné i prevádzkové náklady vysávača. Len tak by si ich mohli dovoliť aj menší výrobcovia či ďalšie známe značky, ktoré taktiež produkujú vysoké hodnoty CO2.

Coca-Cola však už niekoľko rokov pracuje a používa recyklovaný CO2, aj keď ide o výrazne drahší spôsob jeho získavania, než keby si ho mali sami vyrobiť. Ako manažér spoločnosti Patrick Wittweiler podľa Živě.cz prezradil, na začiatku museli riešiť niekoľko problémov. Medzi nimi napríklad aj ten, ako premeniť oxid uhličitý do kvapalnej formy. Aj keď ani dnes nie je táto technológia stopercentne bezproblémová, je ekologická a pomáha všetkým. Preto od nej Coca-Cola neplánuje upustiť, ale práve naopak. Chce spolupracovať aj s ďalšími spoločnosťami, ktoré jej CO2 môžu takýmto spôsobom sprostredkovať.