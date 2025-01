Muž žil 30 rokov sám v opustenom ostrovnom raji: Prinútili ho vrátiť sa do civilizácie, pred niekoľkými dňami zomrel

Nie každý bol stvorený na to, aby viedol spokojný život v ruchu mesta. Mauro Morandi sa na opustený ostrov dostal náhodne. Získal si však jeho srdce a rozhodol sa, že sa stane jeho domovom. Prežil tu 30 rokov, napokon ho ale úrady prinútili vrátiť sa do civilizácie.

Ostrovný raj sa stal jeho domovom

Ako píše The Guardian, Talian Mauro Morandi si vyslúžil prezývku Robinson Crusoe po tom, ako na opustenom ostrove Budelli osamote prežil 30 rokov. Vo veku 85 rokov však nedávno vydýchol naposledy. Na ostrov s nádhernými plážami s ružovkastým pieskom sa dostal náhodne v roku 1989, keď sa mu neďaleko pokazila loď. Na ostrove v tom čase žil muž, ktorý sa oň staral, no chystal sa do dôchodku. Mauro sa rozhodol, že ho zastúpi.

Ostrov Budelli, ktorý v časoch druhej svetovej vojny slúžil ako úkryt, sa na nasledujúce desaťročia stal jeho domovom. Jedlo mu dovážali loďou. Energiu mal vďaka podomácky vyrobenému solárnemu systému. Neskôr mal dokonca aj internet.

Musel sa vrátiť do civilizácie

Úradom sa ale nepozdávalo, že Mauro obýva národný park a rozhodli, že sa musí odsťahovať, a to napriek tomu, že Morandi čistil chodníky, udržiaval pláže čisté a nedotknuté a v lete učil turistov o miestnych ekosystémoch. Na sociálnych sieťach Morandiho sledovali tisícky ľudí, mal množstvo fanúšikov. Napriek nevôli, ktorú toto rozhodnutie vyvolalo, Morandi zo svojho kúska raja odišiel v roku 2021. Presťahovať sa musel do 1-izbového bytu na ostrove La Maddalena. Po tom, ako spadol, strávil nejaký čas v opatrovateľskom domove. Jeho zdravotný stav sa ale zhoršoval. Pred niekoľkými dňami napokon zomrel.

V rozhovore v roku 2021 priznal, že sa ťažko prispôsobuje životu v civilizácii. Na ostrove si privykol na ticho, no na La Maddalene bol vždy a všade hluk. Po tom, ako sa verejnosť o jeho smrti dozvedela, mu ľudia na sociálnych sieťach zanechali dojímavé odkazy. Okrem iného píšu, že teraz sa môže opäť vrátiť na ostrov, ktorý desaťročia miloval a opatroval.