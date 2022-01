Muž strávil vo väzení takmer 20 rokov svojho života. Prepustili ho po tom, čo sa k vražde priznalo jeho dvojča

V marci roku 2003 došlo v štvrti Uptown (Chicago) k streľbe na troch ľudí, pri ktorej prišiel Antwan Carter o život. Ďalší účastník bol ranený.

Kevin Dugar bol za toto v roku 2005 odsúdený na 54 rokov a zavretý do väzenia Cook County Jail v Chicagu. Hoci sedel vo väzení takmer 20 rokov, k činu sa ani raz nepriznal a trval na svojej nevine.

Ako informuje portál New York Post, Dugarov osud mal byť spečatený, kým sa na povrch nedostali nové okolnosti.

Karl Smith, Dugarove jednovaječné dvojča, sa priznalo k vražde, za ktorú si Kevin odpykával trest. Toto priznanie bolo prvýkrát uvedené v liste Duugarovi z roku 2013 – teda takmer desať rokov po tom, čo Kevina odsúdili. V roku 2016 sa dokonca Smith k činu oficiálne sám prihlásil.

