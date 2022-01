Muž sa dostal na slobodu po 37 rokoch. Doživotie dostal po tom, ako svedok krivo vypovedal výmenou za sex a drogy

Vo väzeniach sedí množstvo ľudí, ktorí boli odsúdení neprávom a naopak, tí, čo zločin skutočne spáchali, sú aj naďalej na slobode. Medzi neprávom odsúdených ľudí patrí aj Willie Stokes, ktorý za mrežami strávil 37 rokov svojho života. Napokon sa však dočkal spravodlivosti a konečne môže ísť domov.

Neprávom ho odsúdili na doživotie

Willie Stokes bol na slobodu prepustený po 37 rokoch, celý ten čas však bol za mrežami neprávom po tom, čo ho obvinili z vraždy Leslieho Campbella, ktorú nikdy nespáchal. V tomto prípade podľa portálu NPR zlyhala na plnej čiare polícia. Tá mala svedkovi Franklinovi Leeovi v roku 1983 údajne prisľúbiť sexuálne služby (mali k nemu pustiť jeho vtedajšiu priateľku) a drogy, ak bude falošne vypovedať. Willieho súd za mreže poslal na doživotie v roku 1984 a len o niekoľko dní neskôr bol svedok obvinený z falošnej výpovede.

O tom, že bol svedok obvinený, však Stokes nevedel až do roku 2015. Dnes, keď sa konečne dočkal slobody a spravodlivosti, má Stokes už 61 rokov. Po prepustení sa však tešil na to, že konečne bude môcť objať svoju mamu a vychutnať si obľúbené jedlo. Jeho matka však pred väznicu neprišla, bála sa totiž ďalšieho sklamania. Namiesto nej čakali Willieho ďalší členovia rodiny.

Michael Diamondstein, Stokesov právnik, sa vyjadril, že je to úžasný, no zároveň aj smutný deň. Aj keď je totiž Willie konečne na slobode, jeho prípad je pripomienkou toho, koľko nevinných ľudí ostáva aj naďalej za mrežami. Okrem toho, je to ukážka, že súdnictvo nie je dokonalé a aj polícia robí chyby, ktoré môžu niekomu zruinovať celý život. Obaja detektívi, ktorí svedka podplatili, sú už mŕtvi.

Svedok sa ku krivej výpovedi priznal v roku 1984

Lee bol v tom čase zadržaný a obvinený zo znásilnenia a vraždy. Avšak tento prípad nesúvisel s tým, kvôli ktorému polícia vyšetrovala Stokesa. Okrem sexu a drog mu polícia prisľúbila aj to, že dostane miernejší trest, ak bude krivo vypovedať. Prípad je o to viac zarážajúci, že Lee a Stokes bývali v rovnakom susedstve a poznali sa. V novembri počas výpovede však Franklin priznal, že mal v tom čase slabú chvíľku a jednoducho prijal, čo mu policajti núkali.

Stokes bol však na doživotie odsúdený napriek tomu, že Lee svoju výpoveď odvolal ešte v roku 1984 a priznal sa, že klamal. Lee bol v tomto prípade odsúdený na 7 rokov za mrežami, za znásilnenie a vraždu mu súd vymeral ďalších 28 rokov. Z väzenia sa dostal o 2 roky skôr ako Willie. Franklin však nebol jediným vinníkom. Jeho vtedajšia priateľka o dohode s políciou vedela a povedala o tom Franklinovej matke. Tá jej však prikázala, aby o tom mlčala a polícia mala namiesto priateľky vodiť do Franklinovej cely už len prostitútky.

Neskôr svedkova matka údajne zmenila názor. Povedala, že ju nezaujíma, aj keby Lee dostal 1 000 rokov za mrežami. Nemá klamať len preto, lebo sa dostal do problémov. Práve kvôli nej sa k falošnej výpovedi napokon priznal. Jeden z prokurátorov, ktorý bol súčasťou prípadu, tvrdí, že si ho vôbec nepamätá. Polícia sa zas k nemu vyjadriť odmietla. Súd však uznal, že jednoznačne ide o kruté porušenie ľudských práv.