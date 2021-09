Muž si vyrobil vlastný röntgen po tom, ako mu nemocnica vystavila účet vo výške 70-tisíc dolárov

YouTuber Willam Osman zverejnil video, v ktorom ukázal, že si postavil vlastný röntgen. Popudom na to bola faktúra, ktorú mu vystavila nemocnica, konkrétne to bolo 69 210,32 dolárov. Pre jeho šťastie, vďaka svojmu poisteniu bude musieť zaplatiť iba 2 500 dolárov, no ako vysvetľuje vo videu, nie každý Američan má také šťastie.

Vysoká výška faktúry ho však prinútila rozmýšľať nad tým, či by si nedokázal postaviť vlastný röntgen za menej, než mu bol účtovaný poplatok za jeho využitie.

Röntgen za pár stoviek

Odpoveď je, áno. Všetko má však svoje “ale” a do hry vstupujú ďalšie faktory, ktoré je potrebné zvážiť. Napríklad také žiarenie. Ako sám YouTuber hovorí: “Moja vôľa robiť vedu je silnejšia, ako vôľa žiť.” Ďalej spomína, že toto je najnebezpečnejší prístroj, aký kedy postavil.

Osman sa podelil aj o to, čo na výrobu röntgenu potreboval. Stačila mu röntgenová trubica, ktorá ho vyšla iba na 155 dolárov. Tú získal na eBayi a pochádza z pokazeného zubného röntgenu. Ďalej si zadovážil veľkú rolku plechu z olova na tienenie žiarenia, niekoľko Geigerových počítačov na meranie úrovne radiácie a zdroj elektriny schopný dodať 60-tisíc voltov.

Zaujímavé, ale nebezpečné

So zariadením, ktoré stálo oveľa menej než to, čo mu nemocnica účtovala za röntgenové vyšetrenia, dokázal vytvoriť celkom dobrú snímku kosti umelo vyrobeného prsta.

Na sociálnej sieti ho pochválil aj intervenčný rádiológ Michael Cellini v reakčnom videu, hoci poukázal na fakt, že jeho snímka sa ani zďaleka nepribližuje štandardom v nemocnici a hlavne štandardom potrebných na diagnostiku. Ocenil, že takýto prístroj dokázal vyrobiť v garážových podmienkach.

Keď však Osman oskenoval svoju ruku, mnohí ľudia, ktorí komentovali jeho video, že dostal vysokú dávku žiarenia. Osman však vysvetlil, že dávka nie je väčšia ako pri CT vyšetrení, alebo ani väčšia ako prirodzená dávka žiarenia, ktorú každý z nás príjme počas roka z okolia.

“Vytvorené röntgenové lúče síce nie sú také vysoké ako z CT, ale to neznamená, že to máte robiť,” hovorí Cellini a pripomína, že žiarenie z takýchto podomácky vyrobených prístrojov môže byť v istých prípadoch rizikové.

Röntgen, ktorý YouTuber vytvoril, tak je mimoriadne pôsobivý, ale to je asi tak všetko. Na medicínske účely je prakticky nepoužiteľný a dokonca je aj rizikový. A pokračovaním jeho testovania na vlastnej koži by sa ľahko mohol dostať opäť do nemocnice, pričom vystavená faktúra za ošetrenie by mohla byť ešte vyššia ako tá, kvôli ktorej si röntgen postavil.