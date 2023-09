Muž si kvôli milenke vymyslel vlastný únos a začala ho hľadať polícia. Teraz musí zaplatiť poriadne mastnú sumu

Austrálčan, ktorý predstieral vlastný únos, aby strávil čas s milenkou, musí zaplatiť polícii náklady za operáciu na jeho nájdenie. Rozhodol o tom súd v Wollongongu v štáte Nový Južný Wales. Paul Iera tak musí zaplatiť tamojšej vláde 16 218 austrálskych dolárov za 200 hodín policajnej práce.

Informuje o tom spravodajský portál CNN s odvolaním sa na partnerské médium 9 News. Tridsaťpäťročný obchodník sa 31. decembra stretol s milenkou, no jeho partnerke klamal o tom, že sa stretne so svojím kontaktom cez financie. V zúfalstve poslal partnerke SMS-ku od „únoscov“ s tým, že ho budú zadržiavať do rána, kedy im dá jeho bicykel.

Zadržali ho ráno

Ierova partnerka kontaktovala políciu a tá začala vyšetrovanie. Milencov na ďalšie ráno zadržali pri policajnej blokáde, pričom muž trval na tom, že ho vzala skupina neznámych ľudí z Blízkeho východu, ktorá ho neskôr pustila. O 12 dní neskôr ho však zatkli a obvinili z falošného obvinenia s úmyslom podrobiť inú osobu vyšetrovaniu.

Okrem finančného trestu dostal Iera aj tri roky verejnoprospešných prác. Sudca Michael Ong zločin označil za ohavný a poznamenal, že pár bol motivovaný tým najmenej presvedčivým dôvodom, s akým sa kedy stretol.