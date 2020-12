Muž s koronavírusom chcel nakaziť nitrianskych policajtov. Zámerne kašľal a pľul im do tváre

Manželka opitého muža zavolala na tiesňovú linku. Keď polícia dorazila na miesto, neverila vlastným očiam. Muž bol agresívny, covid- pozitívny a zjavne pod vplyvom alkoholu. Policajtom prial, aby sa nakazili koronavírusom.

Policajti ihneď po príchode na miesto zistili, že 33-ročný muž je značne pod vplyvom alkoholu a navyše covid pozitívny. To sa aj snažil pred prítomnými policajtmi prezentovať a popri nadávkach so slovami „bodaj by ste sa aj vy nakazili“ na nich zámerne kašľal a pľul im do tváre.

Prípad realizuje vyšetrovateľ PZ ako zločin šírenia nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby. Podozrivý muž bol už medzičasom prepustený z nemocnice a momentálne je za dodržania všetkých hygienických opatrení umiestnený v policajnej cele.