Muž, ktorý v Handlovej strieľal na premiéra Fica, žiada o prepustenie na slobodu: Dôvodom je manželka, svoj čin neľutuje

71-ročný muž, ktorý 15. mája strieľal v Handlovej na premiéra Roberta Fica, nechce zostať za mrežami. Podľa jeho slov naňho doma čaká manželka, ktorá leží v posteli a plače, píšu noviny.sk.

Čaká na najvyšší súd

Pred niekoľkými týždňami požiadal o prepustenie na slobodu, 23. augusta bola žiadosť zamietnutá Špecializovaným trestným súdom. Juraj C. podal sťažnosť na Najvyšší súd SR.

Muž bol pôvodne obvinený z úkladnej vraždy, neskôr bol skutok kvalifikovaný ako teroristický útok. Prekvalifikovanie bolo prokurátorkou odôvodnené tým, že Juraj C. vo výpovedi uviedol, že motívom jeho skutku bola nenávisť voči Robertovi Ficovi a jeho vláde. Spáchanie skutku neľutuje.

V uznesení Špecializovaného trestného súdu sa okrem iného píše aj to, že názorové presvedčenie Juraja C., vrátane odhodlania pomstiť sa predstaviteľom vládnej moci, je naďalej prítomné. „Preto nemožno vylúčiť pokračovanie obvineného v páchaní politicky motivovanej trestnej činnosti. V prípade prepustenia by obvinený mohol svoj zámer, ktorým bolo usmrtenie poškodeného, dokonať,“ uvádza.