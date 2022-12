Musk ukázal opicu s implantovaným čipom, ktorá dokázala telepaticky písať. Idú ho testovať na ľuďoch

Aj keď sa v médiách Elon Musk objavuje v poslednej dobe najmä v nie najpozitívnejšom svetle v súvislosti so sociálnou sieťou Twitter, tento miliardár stojí za mnohými ďalším projektmi. Stačí spomenúť automobilku Tesla, či Space X. Menej známou spoločnosťou, ktorá sa však svet snaží posunúť do lepšej budúcnosti, je aj spoločnosť Neuralink.

Elon Musk na konferencii Show and Tell predstavil nové pokroky, ktoré Neuralink dosiahol. Mnohých zaujali viaceré zistenia, no vizuálna prezentácia implantovaného čipu do opice bola jedným z najzaujímavejších bodov akcie, uvádza Unilad.

Sake si pýta občerstvenie

Neuralink svoje produkty testuje na viacerých opiciach. Na videu na konferencii sa objavila Sake, ktorá pomocou implantovaného čipu a virtuálnej klávesnice dokázala napísať, že chce občerstvenie, ktoré následne aj dostala.

Opica na obrazovke klikala na písmená a objavil sa text. Musk povedal: „Môžete vidieť, ako Sake, to je jedna z našich najlepších opíc, píše na klávesnici. Toto je telepatické písanie.“

Sake nepoužívala klávesnicu, ale mysľou presúvala kurzor myši na zvýrazňované písmená.

Čoskoro aj ľudia?

Musk sa domnieva, že mozgový implantát, podobný ako má Sake, môže byť obrovskou pomôckou pre ľudí, ktorí napríklad kvôli zraneniu či postihnutiu nemôžu používať klasickú klávesnicu či myš. Čipy Neuralinku majú namierené, samozrejme, ďalej a chcú umožniť napríklad to, aby ľudia s ochrnutím dokázali ovládať svoje končatiny vďaka implantátom v mozgu.

Portál Czech Crunch tiež píše, že Musk plánuje priame spojenie implantátu a človeka už do 6 mesiacov. Treba ale poznamenať, že táto predpoveď odznela z jeho úst už pred niekoľkými rokmi a nevyplnila sa. Uvidíme, či tentoraz „deadline“ ktorý si dal sám sebe, dodrží.