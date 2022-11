Elon Musk má superfanúšika: YouTuber už 30 dní prespáva pred sídlom Space X a tvrdí, že odíde len pod jednou podmienkou

Fidias je populárny tvorca skutočne divokých videí, v ktorých sa vyberá na rôzne dobrodružstvá a výzvy. Tentokrát si povedal, že sa dočasne presťahuje pred centrálu spoločnosti Space X, ktorú vlastní jeho obrovský vzor, Elon Musk, píše indy100.

Tvorcovia na YouTube či TikToku si musia v dnešnej dobe hľadať naozaj originálny spôsob na to, aby zaujali čo najväčšiu skupinu divákov. S netradičným a veľmi špeciálnym obsahom prichádza Fidias Panayiotou, ktorý sa so svojou kamerou vydáva na rôzne dobrodružstvá a dáva si výzvy, ktoré by sa len tak niekomu nepodarili.

Na YouTube si 1 milión odoberateľov získal aj videami, ako cestoval zadarmo ukrytý v autobuse, žil zadarmo na letisku či potriasol rukou 100 najlepším YouTuberom sveta. Teraz si však stanovil ďalší cieľ, a síce, že chce objatie od 100 najväčších celebrít. Podľa jeho slov má 99 stretnutí za sebou, pričom na prvom mieste v jeho rebríčku je práve Elon Musk, ktorého vyčkáva pod centrálou Space X.

Fidias tak v texaskom Brownsville kempuje už 30 dní a čaká, kedy sa stretne s miliardárom a majiteľom spoločností Space X či Twitter. 26-ročný YouTuber si svoj pobyt na parkovisku obohacuje tým, že svoju vernú komunitu fanúšikov zásobuje videami na TikToku. K jeho iniciatíve sa pridalo už viacero ľudí, ktorí mu pomáhajú, posielajú darčeky a podporujú ho v sne objať sa s Elonom Muskom.

Matka si ho všimla, neskončilo to podľa predstáv

V jednej zo spovedí fanúšikom sa Fidias vyjadril aj o internetovom konflikte s matkou Elona Muska. Mladík totiž svojich priaznivcov požiadal, aby začali masívne písať správy a komentáre na Instagramový profil Maye Musk. Tá následne na svoj Twitter napísala: „Na tejto sieti je dobré to, že sa tu môžem sťažovať na Instagram. Ľudia zaplavili môj profil komentármi, aby môj syn objal tohto muža. Elon, prosím, nerob to, ostaň v bezpečí,“ znelo.

Na tento príspevok zareagoval emotikonom aj samotný Elon Musk, čiže už je jasné, že si všimol výzvu a snahu Fidiasa. Na druhej strane, bolo by veľmi náročné nevšimnúť si napríklad to, ako počas 8. dňa od začiatku výzvy prišli na parkovisko pred Space X fanúšikovia a vytvorili živý transparent s názvom „Hug Fidias“ (obíjmi Fidiasa).

Proti je polícia aj ochranka

Nielen indy100 označili Fidiasa za Muskovho superfanúšika, čo však potvrdil aj samotný YouTuber v dodatkom, že Musk je dôvodom, prečo sa začal v mladom veku zaujímať o históriu a vedu. V súčasnosti tak čaká na svoju najobľúbenejšiu celebritu už mesiac a je otázne, či sa ich stretnutie vôbec uskutoční, keďže Fidiasa denne vyhadzuje z pozemku aj polícia a ochranka.