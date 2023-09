Erotika na Netflixe aj skutočné zábery poltergeista: Čo sa oplatí pozerať v októbri na streamovacích službách?

Tohtoročné leto je nenávratne za nami a nezostáva nič iné, len sa pomaly, ale isto pripraviť na chladnejšie jesenné večery. Mnohí z vás ich možno trávia pod dekou a s knižkou v ruke. Ak ale patríte k tej skupine ľudí, ktorá si rada zapne nejaký film alebo seriál, máme pre vás niekoľko zaujímavých tipov, čo svojim predplatiteľom ponúknu obľúbené streamovacie platformy.

Aj takto bude vyzerať október na streamovacích platformách Netflix, Apple TV+, SkyShowtime, Disney+ či Amazon Prime Video.

Po stvárnení niektorých z najlegendárnejších postáv v histórii kinematografie je Sylvester Stallone pripravený sprístupniť kamerám to, čo považuje za najväčšiu úlohu svojho života: postavu otca. Tento nový dokumentárny seriál, v hlavných úlohách so Stallonem, s jeho dcérami a s manželkou, pozýva k stolu jednej z najslávnejších hollywoodskych rodín.

Halloweenske obdobie bude vo veľkom oslavovať streamovacia platforma Disney+ uvedením hneď niekoľkých, duchársky ladených noviniek. Prvou z nich bude rodinná fantasy komédia inšpirovaná klasickou atrakciou v zábavných parkoch Disneyland.

Ústrednými postavami sú osamelá ženy a jej syn, ktorí si najmú samozvaných lovcov duchov, aby z ich sídla vyhnali nevítané strašidlá.

Nebýva zvykom, že Disney+ uvedie z nového seriálu všetky časti naraz, v tomto prípade je to ale inak.

Päťdielny seriál od oceňovaného režiséra Allena Hughesa, ktorý sa vymyká konvenciám tradičného dokumentárneho rozprávania, prináša pútavý príbeh o matke Afeni a jej synovi Tupacovi Shakurovi. Ich príbeh je kronikou možností a rozporov v Spojených štátoch od čias revolučného nadšenia až po najostentatívnejšie desaťročie hiphopovej kultúry. Seriál vznikol pre kanál FX.

Ďalšie zaujímavé novinky na Disney+ v októbri:

Loki (season 2) – 5. október

Edge of the Unknown with Jimmy Chin – 11. október

The Boogeyman – 11. október

Goosebumps – 13. október

Appendage – 18. október